Śląsk chciał rozstania. Sprawa przybrała nieoczekiwany obrót

20:08, 17. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marcin Torz (X)

Miłosz Kozak to zawodnik, z którym wiązano duże nadzieje w Śląsku Wrocław. Tymczasem ciekawe informacje w sprawie losu zawodnika przekazał dziennikarz Marcin Torz.

Miłosz Kozak
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Miłosz Kozak

Miłosz Kozak nie chce rozwiązać kontraktu ze Śląskiem Wrocław

Miłosz Kozak trafił do Śląska Wrocław w trakcie ostatniego letniego okna transferowego z Ruch Chorzów. Piłkarz miał być jednym z motorów napędowych Wojskowych w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie jednak zawodnik nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Obecnie znajduje się w drugiej drużynie Śląska, do której został przesunięty przez klub.

W mediach nie brakowało spekulacji na temat przyszłości Kozaka we Wrocławiu. Prezes klubu Remigiusz Jezierski oraz dyrektor sportowy Rafał Grodzicki mówili wprost, że istniał plan rozwiązania z piłkarzem umowy za porozumieniem stron. Nowe informacje w tej sprawie ujawnił Marcin Torz w mediach społecznościowych.

„Miłosz Kozak dostał ofertę rozwiązania kontraktu ze Śląskiem. Piłkarz odszedłby z klubu, a w zamian otrzymałby kilka pensji. Mógłby więc na rękę dostać nawet około 200 tysięcy złotych i znaleźć sobie inny klub (w którym mógłby grać i zarabiać). Ale nie. Lepiej zostać we Wrocławiu i udawać poważnego piłkarza. Zarobki Kozaka: ponad 60 tysięcy złotych miesięcznie brutto” – napisał dziennikarz portalu Ujawniamy.com na platformie X.

28-latek ma kontrakt ważny ze Śląskiem do końca czerwca 2027 roku. W tym sezonie wystąpił łącznie w 15 meczach. Strzelił w nich jednego gola w Betclic 1. Lidze oraz zanotował jedną asystę w Puchar Polski. Na boisku spędził 717 minut.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź