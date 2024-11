Skriniar blisko przenosin do Serie A. Osiągnięto porozumienie

PressFocus Na zdjęciu: Milan Skriniar

Juventus zgłasza się po Milana Skriniara

Milan Skriniar nie spełnił oczekiwań w Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że w zimowym okienku transferowym odejdzie z Parc des Princes. Słowacki obrońca dołączył do paryskiego klubu latem 2023 roku z Interu. W pierwszej części sezonu 29-latek był regularnie wystawiany w pierwszej jedenastce Luisa Enrique, ale kontuzja kostki w styczniu wykluczyła go z gry na trzy miesiące. Powrót na boisko okazał się trudny, ponieważ stracił miejsce w podstawowym składzie.

W czerwcu tego roku Słowak deklarował chęć pozostania w Paryżu, jednak obecne rozgrywki zmieniły sytuację. Enrique daje 29-letniemu Skriniarowi niewiele szans na grę, co skutkuje jedynie 381 minutami na boisku. Wzmocnienia paryskiej obrony dodatkowo zmniejszyły szanse stopera na regularne występy.

Niepewna sytuacja Skriniara w PSG przyciągnęła uwagę kilku klubów, a na czele wyścigu jest w tym momencie Juventus. Jak wynik z informacji “Foot Mercato”, turyński klub, który szuka zastępstwa dla kontuzjowanego Gleisona Bremera, rozpoczął już negocjacje w sprawie Skriniara z PSG. Sam zawodnik jest otwarty na transfer i już wyraził zgodę na przenosiny do Turynu. Skriniar osiągnął porozumienie z włoskim klubem. Słowak w Serie A reprezentował również barwy Sampdorii, z której odszedł do Interu za 34 miliony euro.