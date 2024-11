FC Barcelona ma plan na pozyskanie Gyokeresa. Tym chce przekonać Sporting

ZUMA Press Inc / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Gyokeres i Flick

Gyokeres może zostać następcą Lewandowskiego w Barcelonie

Viktor Gyokeres jest jednym z najbardziej wyróżniających się piłkarzy tego sezonu. W 19 rozegranych meczach dla Sportingu Lizbona zdobył imponujące 24 gole i zaliczył 4 asysty, stając się czołową postacią nie tylko w lidze portugalskiej, ale i w europejskich rozgrywkach. Jego siła, technika oraz instynkt strzelecki przyciągnęły uwagę największych klubów, w tym Barcelony.

Dla Blaugrany Gyokeres jest naturalnym następcą Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik, mimo że planuje pozostać w klubie przynajmniej do 2026 roku, ma już 35 lat. Władze katalońskiego giganta widzą zatem w Szwedzie idealnego kandydata, by przejął schedę po „Lewym”. Plan zakłada, że Gyokeres mógłby zostać wykupiony za około 70 milionów euro i wypożyczony z powrotem do Sportingu na sezon 2024/2025. Taki ruch miałby przekonać portugalski klub do obniżenia ceny za swojego gwiazdora.

Jednak realizacja tego transferu nie będzie łatwa. Gyokeres jest również na radarze innych wielkich klubów. Manchester United, który potrzebuje skutecznego napastnika po słabych wynikach Rasmusa Hojlunda i Joshuy Zirkzee, poważnie rozważa jego transfer. Kryzys formy w drużynie z Old Trafford tylko wzmaga presję na znalezienie lidera ofensywy, a Szwed idealnie pasuje do tej roli.

Na horyzoncie pojawia się także Manchester City, który może rozważyć sprowadzenie Szweda w przypadku odejścia Erlinga Haalanda. Kluczową rolę w tej układance może odegrać Hugo Viana – obecny dyrektor sportowy Sportingu, który niebawem obejmie podobne stanowisko w City.