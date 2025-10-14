Adrian Siemieniec to jeden z najlepszych polskich trenerów. Niedawno był łączony z reprezentacją Polski, choć dla wielu jest zbyt młody na posadę selekcjonera. Szkoleniowiec Jagiellonii Białystok kontruje ten argument.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec byłby gotowy na reprezentację Polski? Wiek to nie wszystko

Jagiellonia Białystok pod wodzą Adriana Siemieńca dołączyła na stałe do czołówki Ekstraklasy. Po sensacyjnie zdobytym mistrzostwie Polski nie spuściła z tonu i w kolejnym sezonie też zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Obecnie zajmuje drugą lokatę w tabeli, a jej dyspozycja sugeruje, że ponownie będzie walczyć o najwyższe cele. Awansowała również do fazy ligowej Ligi Konferencji.

Siemieniec to prawdziwy fenomen na skalę krajową, gdyż ma dopiero 33 lata, a już może pochwalić się lepszym dorobkiem od większości polskich trenerów. Pracuje w dość trudnych warunkach, gdyż Jagiellonia nie ma takich możliwości finansowych, jak Legia Warszawa czy Lech Poznań, dlatego nieustannie musi budować nową drużynę.

Zanim PZPN zatrudnił Jana Urbana, Siemieniec był łączony z posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Pojawiały się wówczas argumenty, że jest za młody i nie ma wystarczającego doświadczenia, aby poradzić sobie na takim stanowisku. Sam zainteresowany to kontruje, przekonując, że wiek w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia.

– Dla mnie argument „za młody” to nie jest argument. Pokazują to nawet nasze decyzje. Pietuszewski gra, jest za młody? Nie, gra bo ma umiejętności. Dla mnie w ocenie liczą się kompetencje, wiek nie ma żadnego znaczenia, ani w przypadku trenera, ani w przypadku piłkarza. Można podawać przykłady trenerów młodych. Doświadczenie to nie są lata spędzone, ktoś może pracować 30 lat i mieć mniejsze doświadczenie od trenera, który pracuje 10. Doświadczenie to jest wyciąganie wniosków, przeżywanie tego, co cię spotyka, a nie po prostu praca – wytłumaczył Siemieniec w wywiadzie dla Tomasza Ćwiąkały.