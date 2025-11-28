Serhou Guirassy ma klauzulę odstępnego w wysokości 50 milionów euro. Najbliższego lata o jego zakontraktowanie powalczą angielscy oraz hiszpańscy giganci - donosi stacja telewizyjna Sky Sports.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Europejscy giganci rywalizują o Serhou Guirassy’ego

Serhou Guirassy jest jednym z najlepszych napastników w Bundeslidze. Snajper Borussii Dortmund, który we wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu zdobył 13 bramek, od kilku lat regularnie udowadnia swoją wartość na niemieckich boiskach. Wszystko wskazuje na to, iż rosły atakujący zmieni otoczenie już podczas najbliższego letniego okienka transferowego, tym bardziej że w jego kontrakcie widnieje atrakcyjna klauzula odstępnego.

Wówczas Guirassy będzie dostępny na rynku za 50 milionów euro, a sprowadzenie go za taką kwotę wydaje się nie lada okazją transferową. Jak podaje stacja telewizyjna „Sky Sports”, w wyścigu o zakontraktowanie 26-krotnego reprezentanta Gwinei uczestniczą tak renomowane kluby jak Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Real Madryt czy FC Barcelona. Wygląda więc na to, że kolejnym przystankiem w jego karierze będzie Premier League lub La Liga.

Serhou Guirassy z powodzeniem przywdziewa koszulkę drużyny BVB od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za 18 milionów euro ze Stuttgartu. Łączny bilans afrykańskiego zawodnika w niemieckiej ekstraklasie to 67 meczów, 47 goli i 13 asyst, co tylko potwierdza jego klasę.

Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 45 milionów euro. Kontrakt doświadczonego napastnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.