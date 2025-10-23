Głośne przenosiny Guirassy’ego? Na stole 80 milionów euro

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serhou Guirassy

Saudyjczycy muszą zapłacić 80 mln euro za Serhou Guirassy’ego

Serhou Guirassy to jeden z najlepszych napastników w czołowych europejskich ligach. 29-letni snajper od dłuższego czasu imponuje wysoką formą w barwach Borussii Dortmund, regularnie trafiając do siatki rywali zarówno w Bundeslidze, jak i Lidze Mistrzów. Jego skuteczność oraz siła fizyczna sprawiają, że stał się kluczowym zawodnikiem zespołu Niko Kovaca. Zatem nic dziwnego, że 26-krotny reprezentant Gwinei wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku i coraz częściej pojawia się w kontekście potencjalnego transferu.

Jak podaje niemiecki dziennik „BILD”, Serhou Guirassy znalazł się na celowniku bogatych klubów z Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze drużyny są gotowe zaoferować ogromne pieniądze zarówno Borussii, jak i samemu zawodnikowi, by przekonać go do przeprowadzki na Bliski Wschód. Według źródła, ewentualny transfer mógłby kosztować nawet 80 milionów euro, choć to nie stanowiłoby problemu dla saudyjskich gigantów. Najczęściej w przypadku Guirassy’ego wymienia się Al-Hilal, który aktywnie poszukuje wzmocnień do ofensywy.

Warto dodać, że w kontrakcie napastnika z Borussią Dortmund widnieje klauzula odstępnego w wysokości 50 milionów euro, która jest jednak aktywna wyłącznie dla kilku europejskich potęg. Są to Real Madryt, FC Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oraz Liverpool. Guirassy, który w barwach ekipy BVB rozegrał łącznie 60 meczów, strzelił 44 gole i zaliczył 13 asyst, może więc stanąć przed poważnym dylematem – kontynuować karierę na Starym Kontynencie czy wybrać kuszącą ofertę z Arabii Saudyjskiej.