Były bramkarz Manchesteru United znalazł nowy klub. Ma 38 lat i gra dalej

NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Sergio Romero

Oficjalnie: Sergio Romero zasilił szeregi Argentinos Juniors

Argentinos Juniors poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu Sergio Romero. 38-letni bramkarz dołączył do tego zespołu na zasadzie wolnego transferu, czyli bez kwoty odstępnego. Doświadczony golkiper po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą krótkoterminową umową, która obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku. W ten sposób klub z Buenos Aires wzmocnił rywalizację między słupkami w ważnym momencie sezonu.

Tym samym Romero kontynuuje karierę w argentyńskiej ekstraklasie, gdzie ostatnio występował w barwach Boca Juniors, do którego trafił w 2022 roku. Teraz mierzący 192 centymetry bramkarz spróbuje pomóc Argentinos Juniors w walce o jak najwyższe miejsce w tabeli. Aktualnie drużyna El Semillero del Mundo posiada na swoim koncie 15 punktów i zajmuje 9. pozycję w ligowej klasyfikacji. Romero ma nie tylko zapewnić sportową jakość, ale również pełnić rolę mentora dla młodszych zawodników.

96-krotny reprezentant Argentyny jest wychowankiem macierzystej ekipy – Racing Club – z której w 2007 roku przeniósł się do Europy. Na Starym Kontynencie przywdziewał koszulki kolejno Alkmaaru, Sampdorii Genua, AS Monaco, Manchesteru United oraz Venezii. Sergio Romero występował więc w Holandii, Włoszech, Francji i Anglii, a największe sukcesy odnosił z zespołem Czerwonych Diabłów. 38-latek jako piłkarz drużyny Red Devils wygrał aż cztery trofea – Ligę Europy, Puchar Anglii, Superpuchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty.