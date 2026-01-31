Serge Gnabry odrzucił ofertę z Premier League. Jasna deklaracja pomocnika

Serge Gnabry ma ważny kontrakt z Bayernem Monachium do czerwca 2026 roku. Christian Falk z "Bilda" poinformował, że niemiecki pomocnik odrzucił ofertę Tottenhamu Hotspur.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Tottenham Hotspur zderzył się ze ścianą. Gwiazda Bayernu odrzuca transfer

Serge Gnabry dołączył do Bayernu Monachium w 2017 roku z Werderu Brema za osiem milionów euro. Niedługo po transferze został jednak wypożyczony do TSG Hoffenheim. Po powrocie do stolicy Bawarii szybko wywalczył sobie miejsce w składzie i dziś jest jednym z kluczowych zawodników giganta.

Obecnie 30-latek negocjuje nowe warunki umowy z władzami Bayernu. Planuje przedłużyć kontrakt do czerwca 2028 roku. Według informacji Christiana Falka z „Bilda”, zainteresowanie pozyskaniem byłego piłkarza Arsenalu wykazał Tottenham Hotspur, który był gotów sprowadzić go jeszcze w zimowym oknie transferowym.

Oferta Spurs nie spotkała się jednak z akceptacją samego zawodnika. Gnabry jasno wyraził chęć pozostania na Allianz Arenie. Tym samym londyński klub musi szukać wzmocnień ofensywy w innych kierunkach. Tottenham w styczniu jest aktywny na rynku. Do zespołu dołączyli już Conor Gallagher z Atletico Madryt oraz Souza z Santosu. Thomas Frank nadal rozważa kolejne wzmocnienia w ofensywie.

Gnabry prezentuje w tym sezonie bardzo wysoką formę. W 14 meczach 1. Bundesligi zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst, a w rozgrywkach Ligi Mistrzów dołożył kolejne trafienie oraz dwie asysty. Pod wodzą Vincenta Kompany’ego jest jednym z filarów zespołu i trudno wyobrazić sobie skład Bayernu bez doświadczonego reprezentanta Niemiec.