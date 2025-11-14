Potentat zrezygnował z Gnabry’ego. Żąda zbyt wysokiej pensji

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Juventus nie sprowadzi Serge’a Gnabry’ego

Kontrakt Serge’a Gnabry’ego z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a strony wciąż nie osiągnęły porozumienia w sprawie przedłużenia umowy. Jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, 30-letni skrzydłowy będzie mógł następnego lata opuścić ekipę ze stolicy Bawarii na zasadzie darmowego transferu. Taka perspektywa naturalnie wzbudziła duże zainteresowanie na rynku.

Jednym z klubów, które wyczuły okazję, był Juventus. Stara Dama od lat lubuje się w pozyskiwaniu zawodników jako wolnych agentów, dlatego również i tym razem postanowiła podjąć próbę. Jak jednak donosi włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, transakcja najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Turyńczycy odbyli wstępne rozmowy z agentem piłkarza, ale nie są w stanie spełnić jego wymagań płacowych, co praktycznie przekreśla szanse na transfer.

Serge Gnabry trafił do Bayernu w lipcu 2017 roku z Werderu Brema za 8 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 300 meczów, zdobywając 97 bramek i notując 65 asyst dla drużyny Die Roten. Mierzący 176 centymetrów zawodnik sięgnął z bawarskim klubem m.in. po sześć tytułów mistrza Niemiec oraz jedną Ligę Mistrzów. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 22 miliony euro.