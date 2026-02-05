Sensacyjny powrót do Polski? Pelle van Amersfoort znów może zagrać w Ekstraklasie! [NASZ NEWS]

Tej zimy mamy do czynienia z kilkoma bardzo ciekawymi powrotami do Ekstraklasy. Z ustaleń goal.pl wynika, że jest szansa na kolejny. Pelle van Amersfoort, były gracz Cracovii, nie wyklucza powrotu na nasze boiska!

Orange Pics BV/Alamy Na zdjęciu: Pelle van Amersfoort

Świetny okres w Cracovii

Holender Pelle van Amersfoort dał się poznać na polskich boiskach z bardzo dobrej strony jako gracz Cracovii. Rosły Holender (195 cm) rozegrał w barwach „Pasów” 110 meczów, w których strzelił 28 goli i zaliczył 12 asyst. Jego dorobek w Ekstraklasie to 95 występów i 22 gole.

Po udanym okresie nad Wisłą Holender opuścił Polskę, a następnie podpisał umowę z Heerenveen. I tam spisywał się bardzo dobrze.

Dwa razy trafił Ajax

W sezonie 2023/24 rozegrał 31 meczów w holenderskiej ekstraklasie, w których strzelił 10 goli, w tym dwa w meczu z Ajaksem Amsterdam (3:2). Do tego trzy bramki w Pucharze Holandii co zrodziło się na dość okazały dorobek – 33 występy i 13 trafień.

Następnie były gracz Cracovii wyjechał do Kataru, podpisując umowę z Al Shahania SC. Pierwszy sezon na tamtejszych boiskach miał znakomity: 22 mecze w lidze i 15 goli. A licząc pozostałe rozgrywki to 28 występów i 19 trafień.

Kontrakt w Katarze do lata, ale…

W tym sezonie ligi katarskiej to 14 meczów, 3 gole i 1 asysta. Jego kontrakt kończy się latem, ale z nieoficjalnych informacji, które do nas docierają wynika, że możliwe byłoby wcześniejsze odejście.

Jak ustaliliśmy, temat van Amersfoorta pojawił się w kilku klubach Ekstraklasy. Ze względu na to, że Holender wciąż ma kontrakt z Katarczykami, trzeba by zapłacić kwotę odstępnego, choć nie są to jakieś wielkie pieniądze. W zasadzie takie, na które mogłoby sobie pozwolić większość naszych ligowców.

Co ciekawe, dorobek van Amersfoorta w lidze holenderskiej i polskiej jest dokładnie taki sam – po 22 gole. Niewykluczone jednak, że dojdą kolejne trafienia w Ekstraklasie.