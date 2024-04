Kylian Mbappe złamał obietnicę. Jest potwierdzenie, gdzie zagra

Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe oszukał PSG

Kylian Mbappe to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy świata. Dlatego nic w tym dziwnego, że wokół Francuza powstaje mnóstwo plotek medialnych. W ostatnim czasie sporo emocji wzbudziła sprawa przyszłości gwiazdora.

Teraz do najnowszych wieści dotarł Santi Aouna. Dziennikarz przekonuje, że zawodnik złamał obietnicę, którą dał Nasserowi Al-Khelaifiemu w ubiegłym roku. Według raportu miało to miejsce dokładnie przed meczem PSG z Lorient. Kylian Mbappe miał obiecać prezesowi paryżan to, że podpisze z klubem nową umowę i zostanie na Parc des Princes.

Ponoć bardzo mocno rozwścieczyło to Al-Khelaifiego, który w pewnym momencie zdecydował się nawet posadzić gwiazdora na ławce rezerwowych.

Kylian Mbappe zagra w Realu Madryt

Santi Aouna twierdzi, że Kylian Mbappe po sezonie 2023/2024 dołączy do Realu Madryt. W ten sposób po raz kolejny potwierdzają się informacje mediów, które niemal od początku 2024 roku przyjęły jednogłośną narrację.

Wydaje się, że do porozumienia doszło na zasadach Realu Madryt, który był zniecierpliwiony ciągłym oczekiwaniem na decyzję Francuza. Florentino Perez miał postawić twarde warunki i wprost zakomunikować Kylianowi Mbappe, że to ostatnia okazja na dołączenie do Królewskich.

Oficjalne wieści oddalają się, bo Real może zmierzyć się z PSG w finale. Strony raczej nie chciałyby niechcianych spekulacji przy okazji najważniejszego meczu sezonu.

