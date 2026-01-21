Szymański wreszcie zagra w topowej lidze. Udał się na testy medyczne

Sebastian Szymański lada moment przejdzie z Fenerbahce Stambuł do Stade Rennes. Polski pomocnik udał się na testy medyczne - dowiedział się Fabrizio Romano.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Stade Rennes pozyska Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański odejdzie z Fenerbahce Stambuł podczas trwającego zimowego okienka transferowego. Obie strony podjęły już decyzję o zakończeniu współpracy, dlatego rozstanie jest tylko kwestią czasu. W tureckim klubie uznano, że to najlepszy moment na sprzedaż reprezentanta Polski, który w ostatnich miesiącach nie odgrywał już tak istotnej roli jak wcześniej.

Do niedawna nie było jednak jasne, gdzie 26-latek będzie kontynuował swoją karierę. Zainteresowanie wykazywało kilka zespołów, lecz teraz wszystko jest już przesądzone i wiemy, jaki kierunek obierze ofensywny pomocnik.

Jak informuje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Szymański zostanie nowym piłkarzem Stade Rennes. Zawodnik wraz ze swoim agentem udał się do Francji, gdzie przejdzie testy medyczne. Następnie podpisze kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku.

Fenerbahce zarobi na jego sprzedaży nieco ponad 10 milionów euro. Tym samym etatowy reprezentant Polski wreszcie zagra w jednej z topowych europejskich lig, a w ekipie z Ligue 1 będzie dzielił szatnię z Przemysławem Frankowskim.

Sebastian Szymański trafił nad Bosfor w lipcu 2023 roku z Dynama Moskwa za niespełna 10 milionów euro. Wcześniej występował także w Feyenoordzie Rotterdam oraz Legii Warszawa. W barwach drużyny Żółtych Kanarków rozegrał łącznie 134 mecze, w których zdobył 22 bramki i zanotował 30 asyst. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 12 milionów euro, co jest niemal równowartością oferty złożonej przez Stade Rennes.