Savinho dostępny za 50 milionów funtów. Potentat szykuje ofertę

Savinho może odejść z Manchesteru City w trakcie nadchodzącego styczniowego okienka transferowego. Tottenham Hotspur, który jest nim poważnie zainteresowany, musiałby zapłacić 50 milionów funtów - informuje brytyjski serwis Football Insider.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Savinho

Man City sprzeda Savinho? Tottenham wykazuje zainteresowanie

Savinho w trakcie ostatniego letniego okna transferowego był poważnie łączony z przejściem do Tottenhamu Hotspur. 21-letni skrzydłowy ostatecznie pozostał w Manchesterze City i nawet przedłużył swój kontrakt z angielskim klubem do końca czerwca 2031 roku. Pep Guardiola nie chciał bowiem pozbywać się piłkarza, któremu prognozuje się świetlaną przyszłość w europejskiej piłce.

Na półmetku aktualnej kampanii Savinho jednak zawodzi i nie prezentuje pełni swojego potencjału. W obecnym sezonie brazylijski atakujący rozegrał 18 meczów, w których zdobył 2 bramki oraz zaliczył 3 asysty, a oczekiwania wobec niego były znacznie wyższe.

Z tego powodu temat ewentualnej przeprowadzki 13-krotnego reprezentanta Canarinhos do wspomnianego wyżej Tottenhamu Hotspur może powrócić już podczas zimowego okienka transferowego. Tak przynajmniej uważa brytyjski portal „Football Insider”.

Manchester City podobno nie wyklucza wysłuchania ofert za swojego zawodnika. Obywatele wycenili Savinho na 50 milionów funtów, co oznacza, że Koguty musiałyby przygotować się na spory wydatek. Kwota ta nie stanowi jednak problemu dla londyńczyków, tym bardziej że trener Tottenhamu Hotspur – Thomas Frank – liczy na wzmocnienie formacji ofensywnej już w styczniowym oknie.