Niedawno gruchnęła informacja, wedle której Savinho przeniesie się latem do Manchesteru City. Choć to ruch ze wszech miar logiczny, sam nastolatek preferował związanie się z inną wielką, europejską marką.

IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Savinho

Savinho przeniesie się latem do Manchesteru City

Mistrzowie Anglii nie zamierzali tak spieszyć się z nastolatkiem, ale zainteresowanie nim robiło się coraz większe

Według Sportu, Brazylijczyk preferował transfer do FC Barcelony

Savinho chciał do Barcelony, ale nie ma powodów do narzekań

W poniedziałek Fabrizio Romano ujawnił, że Savinho przeniesie się latem do Manchesteru City. Trudno mówić tu o wielkiej niespodziance. Nastolatek wszedł do La Ligi z drzwiami, z miejsca stając się jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji. Młodziutki skrzydłowy jest obecnie najlepszym asystentem rozgrywek (ex aequo z Tonim Kroosem), a do tego prezentuje się niezwykle efektownie.

To logiczny wybór również dlatego, że oficjalnie Savio jest wypożyczony z Troyes do Girony. Oba te kluby znajdują się w City Football Group, którego perłą w koronie jest, rzecz jasna, Manchester City.

Jak poinformował Sport, Obywatele wcale nie zamierzali się tak spieszyć z podpisaniem umowy z Brazylijczykiem. Plan wobec niego również nie jest jeszcze skonkretyzowany. Mistrzowie Anglii musieli jednak przyspieszyć z powodu podchodów dyrektora sportowego FC Barcelony, Deco. Do tego Bayer Leverkusen już szykował się ponoć do zaoferowania za 19-latka 30 milionów euro. To samo źródło przekonuje, że priorytetem dla samego gracza były przenosiny właśnie do Dumy Katalonii. Patrząc jednak na poziom sportowy obu drużyn, które łączy m.in. osoba Pepa Guardioli, piłkarz nie ma powodów do narzekań.

Savinho rozegrał w tym sezonie już 27 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich siedem bramek i tyle samo asyst.

Czytaj więcej: Barcelona się nie poddaje ws. kontrowersyjnej kartki. Niebawem apelacja.