AC Milan skreślił napastnika. Oto kandydaci na następcę

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Kto zastąpi Santiago Gimeneza w Mediolanie?

Trener Milanu – Massimiliano Allegri – nie jest zadowolony z postawy Santiago Gimeneza. 24-letni napastnik nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i nie zdołał wpasować się w styl gry drużyny Rossonerich. Włoski szkoleniowiec stracił do niego cierpliwość, a dni mierzącego 183 centymetry atakującego na San Siro wydają się być policzone. Klub z Mediolanu rozpoczął już poszukiwania nowego snajpera, który w najbliższych miesiącach miałby zastąpić Meksykanina oraz wnieść więcej jakości do formacji ofensywnej zespołu.

Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, AC Milan przygotował listę kandydatów na następcę Santiago Gimeneza. Na celowniku mediolańskiego giganta znaleźli się między innymi Artem Dovbyk z Romy, Joshua Zirkzee z Manchesteru United, Joaquin Panichelli ze Strasbourga oraz Jonathan Burkardt przywdziewający koszulkę Eintrachtu Frankfurt. Władze klubu z Półwyspu Apenińskiego analizują sytuację każdego z nich, a decyzja ma zapaść jeszcze przed rozpoczęciem styczniowego okna transferowego.

Najbardziej realnym kandydatem wydaje się Joshua Zirkzee, który nie znajduje się w planach trenera ekipy Czerwonych Diabłów – Rubena Amorima. 24-letni Holender zamierza zmienić otoczenie już zimą, aby regularnie występować i zwiększyć swoje szanse na wyjazd na mundial w 2026 roku. Dla Milanu byłaby to interesująca opcja, ponieważ Zirkzee zna realia Serie A, gdzie wcześniej grał dla Bolonii, prezentując się tam z bardzo dobrej strony.