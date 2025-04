Sandro Tonali zdecydował. Pomocnik na radarze dwóch gigantów

Sandro Tonali może już tego lata zakończyć swoją przygodę z Newcastle United. Jak donosi "Sky Sports", pomocnik poinformował klub o chęci odejścia, co uruchomiło spekulacje o możliwym transferze do Realu Madryt lub Manchesteru City.

Real Madryt i Manchester City chcą ruszyć po Sandro Tonaliego

Sandro Tonali przeniósł się do Newcastle United z Milanu w 2023 roku. Anglicy za włoskiego pomocnika zapłacili blisko 60 mln euro. Pobyt 24-latka na St. James’ Park od samego początku nie należał do najłatwiejszych. Kilka miesięcy po transferze został zawieszony na 10 miesięcy za złamanie zasad dotyczących zakładów bukmacherskich. Po powrocie do gry w sierpniu 2024 roku odgrywa kluczową rolę w drużynie Eddiego Howe’a. W marcu zdobył z drużyną Puchar Ligi Angielskiej.

Jak ujawnił Sacha Tavolieri ze stacji “Sky Sports”, władze Newcastle zostały już poinformowane o planach zawodnika. Klub ma być gotowy na jego odejście i rozważa sprowadzenie Eberechiego Eze z Crystal Palace jako potencjalnego następcy. Co ciekawe, spekulacje o powrocie Tonaliego do Włoch trwają już od dłuższego czasu.

23-krotny reprezentant Włoch cieszy się sporym zainteresowaniem wielu klubów. W styczniu Gianluca Di Marzio przekazał, że Tonali znajduje się na celowniku Realu Madryt i Manchesteru City. Decyzja zawodnika o opuszczeniu Newcastle może teraz przyspieszyć rozmowy na temat transferu. Klub wycenia swoją gwiazdę na 70 mln euro. Tonali w obecnym sezonie rozegrał już 37 spotkań, w których strzelił cztery gole i dołożył dwie asysty.