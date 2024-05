fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho przed meczem Real Madryt – Borussia Dortmund

Real Madryt w roli zdecydowanego podejdzie do sobotniej potyczki z Borussią Dortmund w finale Ligi Mistrzów. Tymczasem przed tym spotkaniem swoimi przemyśleniami podzielił się jeden z graczy ekipy z Signal Iduna Park.

– Kiedy jesteś dzieckiem, zawsze marzysz o tego typu meczach meczach. To jak spełnienie marzeń. Gra przeciwko Realowi Madryt sprawia, że ​​ten mecz jest jeszcze lepszy – mówił Jadon Sancho cytowany przez Mundo Deportivo.

Hit na Wembley

– To są gry, które kocham najbardziej. To będzie świetne spotkanie. Real Madryt… Ich historia mówi sama za siebie – kontynuował Anglik.

– Mam tam dobrych przyjaciół, Jude i Vinny’ego, rozmawialiśmy po meczu z Bayernem i powiedziałem im, że zobaczymy się w finale. Będzie dużo emocji. Nie mogę się tego doczekać – powiedział Sancho.

24-letni zawodnik broni barw BVB na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z Manchesteru United. Sancho ma kontrakt z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2026 roku. W ostatnim sezonie wystąpił natomiast w 14 meczach Bundesligi, notując w nich dwa trafienia i trzy kluczowe podania. W swoim piłkarskim CV angielski zawodnik ma też takie kluby jak: Manchester City czy Watford. Największym sukcesem piłkarza jest jak na razie triumf w Pucharze Niemiec czy zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej.

