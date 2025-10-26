Tottenham przechytrzy Chelsea? Rywalizują o napastnika wartego 100 mln euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Samu Aghehowa na radarach Tottenhamu Hotspur i Chelsea

Tottenham Hotspur nie wyklucza dokonania roszady w swojej linii ataku w jednym z najbliższych okienek transferowych. Coraz więcej wskazuje na to, że z londyńskiego zespołu odejdzie Richarlison, którym poważnie interesuje się jego były klub – Everton. Koguty rozważają więc różne opcje na wypadek utraty brazylijskiego napastnika. Działacze Tottenhamu chcą wzmocnić ofensywę zawodnikiem o dużym potencjale i zdolnym do natychmiastowego zameldowania się w podstawowym składzie drużyny Thomasa Franka.

Jak podaje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Tottenham Hotspur planuje dołączyć do Chelsea w wyścigu o podpis Samu Aghehowy. Snajper FC Porto w ostatnich miesiącach stał się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. 23-letni Hiszpan imponuje skutecznością w lidze portugalskiej, przyciągając uwagę topowych klubów. Jego transfer nie byłby tani – włodarze z Estadio do Dragao są bowiem znani z bardzo twardej postawy negocjacyjnej, a zainteresowane zespoły muszą przygotować się na ogromny wydatek.

Klauzula odstępnego w kontrakcie Aghehowy z obecnym pracodawcą wynosi aż 100 milionów euro i zapewne tyle musiałby wyłożyć na stół potencjalny kupiec. Mierzący 193 centymetry piłkarz z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Smoków od sierpnia 2024 roku, kiedy to trafił do niej za 32 miliony euro z Atletico Madryt. Od tamtej pory rozegrał 55 spotkań, zdobył 35 bramek oraz zanotował 3 asysty. Imponujące statystyki napastnika sprawiają, że Tottenham Hotspur widzi w nim potencjalnego lidera ataku na kolejne lata.