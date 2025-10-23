Chelsea walczy o kolejny transfer. Klauzula warta 100 mln euro

Chelsea uczestniczy w wyścigu o podpis Samu Aghehowy. Pozyskanie 21-letniego napastnika wiązałoby się z zapłaceniem 100 milionów euro - podaje dziennik A Bola.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Samu Aghehowa na celowniku Chelsea

Chelsea w ostatnim letnim oknie transferowym poważnie wzmocniła swoją formację ofensywną. Na Stamford Bridge trafili m.in. Joao Pedro, Alejandro Garnacho, Liam Delap, Estevao oraz Jamie Bynoe-Gittens. Mimo tak imponujących ruchów transferowych, Klubowi Mistrzowie Świata nie zamierzają spoczywać na laurach. Londyńscy włodarze chcą jeszcze bardziej zwiększyć rywalizację w linii ataku, a szczególnie na pozycji środkowego napastnika, gdzie wciąż dostrzegają pewne braki.

Jak poinformował portugalski dziennik „A Bola”, Chelsea dołączyła do wyścigu o podpis snajpera FC Porto – Samu Aghehowy. 21-letni Hiszpan robi furorę w lidze portugalskiej, imponując skutecznością na bardzo wysokim poziomie. Jego znakomite występy nie umknęły uwadze angielskich gigantów. O młodego napastnika rywalizują również Aston Villa, Nottingham Forest, Newcastle United oraz Tottenham Hotspur. Wymienione zespoły widzą w nim przyszłą gwiazdę Premier League.

Konkurencja o zawodnika jest zatem ogromna, a jego ewentualny transfer wiązałby się z olbrzymim wydatkiem. Klauzula odstępnego w kontrakcie Samu Aghehowy z FC Porto wynosi bowiem 100 milionów euro. Umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Trzykrotny reprezentant Hiszpanii, który może zmienić klub po zakończeniu tego sezonu, w barwach ekipy Smoków rozegrał łącznie 54 mecze, strzelając 35 goli i notując 3 asysty. To czyni go jednym z najskuteczniejszych młodych snajperów w Europie.