AC Milan rozgrywa bardzo słaby sezon, co na pewno będzie miało swoje konsekwencje. Jak donosi w mediach społecznościowych Ekrem Konur, mediolański klub szykuje spore zmiany w swoim składzie i może sprowadzić stopera Bolonii - Sama Beukemę.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Sam Beukema

Sam Beukema na celowniku Milanu

AC Milan zawiódł swoich kibiców w obecnym sezonie, błyskawicznie odpadając z Ligi Mistrzów, przegrywając finał Pucharu Włoch (porażka 0:1 z Bolonią) oraz nie licząc się w walce o mistrzostwo Serie A. W tym momencie zespół Rossonerich posiada na swoim koncie tylko 60 punktów i zajmuje 8. miejsce w ligowej tabeli. Do końca aktualnej kampanii pozostały zaledwie dwie kolejki, więc mediolańskiej ekipie będzie bardzo trudno awansować do przyszłej edycji Champions League.

W ostatnim czasie media ujawniły, że Sergio Conceicao nie zachowa posady, mimo wygrania Superpucharu Italii. Tak więc AC Milan będzie szukał nowego szkoleniowca, a ponadto dojdzie do zmian w składzie drużyny z San Siro. Joao Felix oraz Kyle Walker, którzy do tej pory grali dla ekipy Rossonerich na podstawie wypożyczeń, najprawdopodobniej nie zostaną wykupieni i podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego wrócą odpowiednio do Chelsea oraz Manchesteru City.

Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? [WIDEO]

Mediolański gigant na pewno sprowadzi kilku nowych zawodników, a jednym z nich może być stoper Bolonii – Sam Beukema. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Ekrema Konura. Holenderski defensor z powodzeniem występuje w barwach ekipy Rossoblu od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadio Renato Dall’Ara za prawie 8 milionów euro z rodzimego AZ Alkmaar. W trwającej kampanii środkowy obrońca rozegrał 47 meczów, w których udało mu się zaliczyć 2 asysty.