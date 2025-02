Salah prowadzi negocjacje. Przełom ws. gwiazdy Liverpoolu

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Salah chce zostać, ale Liverpool musi spełnić warunek

Mohamed Salah nadal nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem, a umowa Egipcjanina wygasa dokładnie 30 czerwca 2025 roku. Ten fakt w ostatnich miesiącach podsycił medialne spekulacje o możliwym odejściu gwiazdora do Arabii Saudyjskiej. Taki scenariusz nadal jest oczywiście możliwy, natomiast według ostatnich doniesień sam piłkarz wolałby pozostać na Anfield.

Liverpool nadal prowadzi negocjacje z agentami Mohameda Salaha. Jak przekonuje serwis CaughtOffside, obie strony chcą dojść do porozumienia, co można śmiało nazwać istotnym przełomem w sprawie. Jednak piłkarz oczekuje jednocześnie spełnienia kluczowego warunku. Mianowicie chodzi o znaczącą podwyżkę pensji.

Aktualnie Salah zarabia 350 tysięcy funtów tygodniowo, co po uwzględnieniu bonusów rocznie daje kwotę blisko 21 milionów funtów. Natomiast po transferze do Arabii Saudyjskiej gwiazdor mógłby inkasować nawet pięć razy tyle. To bez wątpienia kusząca opcja dla zawodnika, który przecież powoli zbliża się do sportowej emerytury.

Na razie nie wiadomo, jakie żądania przedstawił Salah Liverpoolowi. Jednak patrząc na obecną formę Egipcjanina, znacząca podwyżka wydaje się uzasadniona.