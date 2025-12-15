Salah otrzymał mocne wsparcie. Gwiazda Liverpoolu mówi to wprost

Mohamed Salah myśli o opuszczeniu Liverpoolu. Virgil van Dijk przekazał swoje stanowisko w sprawie gwiazdora. Liczy, że do transferu nie dojdzie.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Mohamed Salah i Virgil van Dijk

Liverpool czeka na decyzję Salaha. Van Dijk chce grać z nim dalej

Mohamed Salah kilka dni temu wywołał olbrzymie zamieszanie na Anfield. Po ligowym meczu z Norwich City poszedł do mediów i otwarcie przekazał, że jest rozczarowany swoją sytuacją. Uderzył w klub oraz Arne Slota, gdyż stwierdził, że jego relacje z menedżerem kompletnie się załamały. Klub musiał zareagować w tej sprawie i zrobił to, odsuwając Egipcjanina od gry w rywalizacji z Interem Mediolan. Ten szybko wrócił do kadry meczowej, a nawet wystąpił w sobotę przeciwko Brighton. Zanotował asystę przy drugim trafieniu Hugo Ekitike.

Na przestrzeni ostatniego tygodnia wiele mówiło się o przyszłości Salaha. W mediach nie brakowało sugestii, że to jego koniec na Anfield, a transfer zimą jest wręcz przesądzony. Nikt nie może tego definitywnie wykluczyć, a sam zawodnik pozostaje tajemniczy. Łączy się go przede wszystkim z Arabią Saudyjską, gdzie mógłby zarobić znacznie więcej i być największą gwiazdą całej ligi.

Oczywiście odejście tak świetnego piłkarza byłoby ogromnym osłabieniem dla Liverpoolu. Virgil van Dijk ujawnił, że prywatnie namawiał go do pozostania w klubie.

– Powiedziałem Salahowi, że chcę, aby został. Więcej wam nie przekażę. Chcę go mieć w swoim pobliżu, ponieważ to jeden z liderów. Faktem jest, że jedzie teraz na Puchar Narodów Afryki – wytłumaczył van Dijk.

🚨 Virgil van Dijk: “I've told Mo Salah I want him to stay. The rest I'm not going to tell you”.



“I would love to have him around because he is one of the leaders, but the matter of fact is that he is going to AFCON”. pic.twitter.com/02SaYGVQTc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2025

Salah spędzi najbliższe tygodnie na Pucharze Narodów Afryki. Kibice oczekują, że wróci po tym do Liverpoolu. Decyzja w sprawie transferu jeszcze nie zapadła.