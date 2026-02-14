Czas na szwedzki akcent w Chorzowie. Ruch ogłosił transfer

18:20, 14. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Ruch Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie zimowej sesji transferowej spokojnie podszedł do swoich planów związanych ze wzmocnieniami. 14 lutego śląski klub ogłosił jednak pozyskanie defensora.

Max Watson
Obserwuj nas w
fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Max Watson

Max Watson został nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów.

Ruch Chorzów w rundzie wiosennej jeszcze nie wygrał, mimo że ambicje związane są z walką o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy jak na razie zremisowali ze Śląskiem Wrocław (2:2) i przegrali z Pogonią Siedlce (1:2). Tymczasem w sobotę 14 lutego klub z Chorzowa poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika.

„Nowym środkowym obrońcą Ruchu został Max Watson. Szwed ostatnie dwa sezony spędził w tamtejszym ekstraklasowym IFK Norrkoping. Z naszym klubem związał się kontraktem obowiązującym do 30 czerwca z opcją przedłużenia o rok” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej 14-krotnego mistrza Polski.

Tym samym ekipa z Chorzowa zabezpieczyła się w defensywie po tym, jak kontuzji doznał Nikodem Leśniak-Paduch. Nowy nabytek Ruchu to 29-latek, który w tej kampanii wystąpił jak na razie w jednym meczu. Swój ostatni występ Watson zaliczył w sierpniu minionego roku w Pucharze Szwecji. Z kolei w sezonie 2024/2025 zaliczył 36 meczów, licząc wszystkie rozgrywki, notując w nich dwa trafienia.

Nowy nabytek Chorzowian o miejsce w składzie może rywalizować z takimi zawodnikami jak Przemysław Szymiński, Aleksander Komor czy Andrej Lukić. Niewykluczone, że okazję do debiutu będzie miał za tydzień w sobotę. Ruch zmierzy się wówczas na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim z Polonią Warszawa.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź