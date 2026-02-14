Czas na szwedzki akcent w Chorzowie. Ruch ogłosił transfer

fot. TT News Agency / Alamy Na zdjęciu: Max Watson

Max Watson został nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów.

Ruch Chorzów w rundzie wiosennej jeszcze nie wygrał, mimo że ambicje związane są z walką o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy jak na razie zremisowali ze Śląskiem Wrocław (2:2) i przegrali z Pogonią Siedlce (1:2). Tymczasem w sobotę 14 lutego klub z Chorzowa poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika.

„Nowym środkowym obrońcą Ruchu został Max Watson. Szwed ostatnie dwa sezony spędził w tamtejszym ekstraklasowym IFK Norrkoping. Z naszym klubem związał się kontraktem obowiązującym do 30 czerwca z opcją przedłużenia o rok” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej 14-krotnego mistrza Polski.

Tym samym ekipa z Chorzowa zabezpieczyła się w defensywie po tym, jak kontuzji doznał Nikodem Leśniak-Paduch. Nowy nabytek Ruchu to 29-latek, który w tej kampanii wystąpił jak na razie w jednym meczu. Swój ostatni występ Watson zaliczył w sierpniu minionego roku w Pucharze Szwecji. Z kolei w sezonie 2024/2025 zaliczył 36 meczów, licząc wszystkie rozgrywki, notując w nich dwa trafienia.

Nowy nabytek Chorzowian o miejsce w składzie może rywalizować z takimi zawodnikami jak Przemysław Szymiński, Aleksander Komor czy Andrej Lukić. Niewykluczone, że okazję do debiutu będzie miał za tydzień w sobotę. Ruch zmierzy się wówczas na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim z Polonią Warszawa.