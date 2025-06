fot. Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Ruch Chorzów pozyskał doświadczonego defensora z GKS-u Katowice

Ruch Chorzów ma za sobą nieudany sezon w Betclic 1. Lidze. 14-krotny mistrz Polski miał walczyć o awans do elity, ale finalnie zawiódł oczekiwania kibiców. Aktualnie władze klubu z Chorzowa koncentrują się już nad nową kampanią. Poprawę jakość w zespole zaczęto o pozyskania nowego defensora.

„Nowym zawodnikiem Niebieskich został Aleksander Komor. Niespełna 31-letni środkowy obrońca, wracający po długim czasie do Chorzowa, związał się z naszym Klubem kontraktem do 30 czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe chorzowskiego Ruchu.

Niebiescy już we wtorek 17 czerwca zaczną przygotowania do nowego sezonie. Niebiescy do 30 czerwca będą trenować w Chorzowie. Z kolei pierwsze spotkanie kontrolne Ruch rozegra 28 czerwca. Zmierzy się wówczas z Wartą Poznań. Będzie to jednocześnie pożegnalny mecz Niebieskich z obiektem przy ulicy Cichej 6, na którym wkrótce zacząć ma się proces rozbiórki trybun i budynku klubowego, co ma być pierwszym etapem budowy nowej areny.

Nową kampanię Ślązacy zaczną natomiast w trzeci weekend lipca. Terminarz powinien zostać ogłoszony po finale baraży o awans do Betclic 1. Ligi, w którym Wieczysta zmierzy się z Chojniczanką. Chorzowski zespół będzie jednym z głównych kandydatów do gry o awans do PKO BP Ekstraklasy.

