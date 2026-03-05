Ruch Chorzów porządkuje kadrę. Pojawił się krótki komunikat

Ruch Chorzów już w najbliższy weekend zagra z Polonią Bytom w Betclic 1. Lidze. Tymczasem przed tym starciem 14-krotni mistrzowie Polski ogłosili ważny komunikat.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Nono

Nono rozwiązał kontrakt z Ruchem za porozumieniem stron

Ruch Chorzów w tym sezonie wciąż liczy się w grze o awans do Ekstraklasa. Na dziś śląski zespół traci sześć punktów do drugiej w tabeli Polonia Warszawa. Tym samym pasjonująco zapowiada się finisz rozgrywek w I liga. Tymczasem klub z Chorzowa opublikował oficjalny komunikat.

Nono żegna się z Ruchem. Kontrakt z hiszpańskim pomocnikiem został rozwiązany za porozumieniem stron” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Niebieskich.

32-latek to ofensywny pomocnik, który dołączył do Ruch Chorzów jeszcze w czasie, gdy szkoleniowcem Niebieskich był trener Janusz Niedźwiedź. O ile aktualny trener Miedź Legnica stawiał na Nono, to jego następcy już nie darzyli Hiszpana takim zaufaniem.

Ogólnie w barwach Ruch Chorzów zawodnik wystąpił łącznie w 18 meczach, w których nie strzelił gola i nie zaliczył żadnej asysty. W tej kampanii Nono rozegrał cztery spotkania w szeregach Niebieskich, licząc Betclic 1. Ligę oraz STS Puchar Polski.

Ruch Chorzów do najbliższej przerwy reprezentacyjnej ma do rozegrania już tylko trzy spotkania. Zmierzy się w nich w derbach z Polonią Bytom, a także z Stal Mielec i ŁKS Łódź. Prawdziwym wyzwaniem dla Niebieskich może być natomiast kwiecień, gdy na drodze Ruch Chorzów staną takie ekipy jak Wieczysta Kraków czy Wisła Kraków.