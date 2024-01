Ruch Chorzów tej zimy sfinalizował już dwa wypożyczenia. 14-krotnego mistrza Polski wzmocnili już Filip Wilak z Lecha Poznań i Adam Vlkanova z Viktorii Pilzno. Wiceprezes Niebieskich w rozmowie z Kanałem Sportowym przyznał, że jeszcze 3-4 wzmocnienia są możliwe w trakcie trwającego okna transferowego do klubu z Chorzowa.

Ruch Chorzów ogłosił już w tym roku dwa wzmocnienia, ale na tym nie zamierza poprzestać

Na temat planów dotyczących ruchów kadrowych głos w rozmowie z Kanałem Sportowym zabrał wiceprezes Niebieskich

Przedstawiciel klubu z Chorzowa ujawnił, że realne są jeszcze 3-4 transfery tej zimy w Chorzowie

Ruch Chorzów nie rzucił białego ręcznika

Ruch Chorzów ma zamiar zrobić w rundzie wiosennej wszystko, aby utrzymać ligowy byt. Władze klubu podjęły decyzję o zatrudnieniu trenera Janusza Niedźwiedzia, a aktualnie trwają pracę nad budową drużyny, mającą zapewnić utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Wiceprezes Niebieskich Marcin Stokłosa przyznał w programie “Raport z Ekstraklasy” w Kanale Sportowym, że realne są jeszcze trzy/cztery transfery. Można przypuszczać, że między innymi mowa o pozyskaniu Krzysztofa Kamińskiego z Wisły Płock i Patryka Stępińskiego z Widzewa Łódź.

Ponadto przedstawiciel klubu z Chorzowa przekazał wieści, że na wypożyczenie do jednej z ekipy zagranicznych trafi jeden z młodych graczy. – Kacper Skwierczyński zostanie wypożyczony do klubu z Irlandii. Informacja ma zostać przekazana w najbliższych dniach – mówił Stokłosa w rozmowie z Adamem Sławińskim z Kanału Sportowego.

Ruch będzie jedną z wielu ekip, która na zimowe zgrupowanie uda się do Turcji. Chorzowianie do rundy wiosennej będą przygotowywać się w Belek od 20 stycznia do 1 lutego. W trakcie obozu rozegrają cztery sparingi.