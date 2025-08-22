Ruch Chorzów potwierdził! Nowy napastnik dołącza do klubu

Ruch Chorzów właśnie potwierdził sprowadzenie do klubu nowego napastnika. Został nim Marko Kolar z Chorwacji. Co ciekawe, w przeszłości grał on w Wiśle Kraków i Wiśle Płock.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Marko Kolar nowym napastnikiem Ruchu

Ruch Chorzów dość przeciętnie, a nawet i słabo rozpoczął nowy sezon Betclic 1. ligi. Piłkarze z Górnego Śląska zaprezentowali się w pierwszych meczach na tyle słabo, że władze kluby szybko podjęły decyzję o zwolnieniu Dawida Szulczka. W jego miejsce zatrudniono doświadczonego, a właściwie to legendarnego Waldemara Fornalika, który w krótkim czasie już nieco poprawił wyniki.

Nadal jednak Niebiescy mają sporo pracy do wykonania, muszą bowiem także nadgonić stracone punkty w walce o grę w barażach. Pomóc w tym ma nowy napastnik. Ruch poinformował właśnie, że nowym piłkarzem ich zespołu został dobrze znany w Polsce Marko Kolar. 30-letni Chorwat na koncie ma występy w Wiśle Kraków oraz Wiśle Płock. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał on 84 mecze i zdobył w nich 20 goli oraz zanotował sześć asyst.

W ostatnim czasie Kolar związany był z zespołem HNK Gorica, w barwach którego w poprzednim sezonie ligi chorwackiej wystąpił w 26 meczach i zdobył cztery gole oraz zanotował trzy asysty. Doświadczony snajper koncie ma także występy w ekstraklasie słoweńskiej i holenderskiej. Z Ruchem podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

