Georgiy Sudakov to jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników młodego pokolenia. W wyścigu o podpis 21-letniego pomocnika prowadzi Liverpool - donosi portal Fichajes.

IMAGO / Henning Rohlfs / Lobeca Na zdjęciu: Georgiy Sudakov

Georgiy Sudakov wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku

21-letniego Ukraińca pragną kluby z Anglii, Włoch oraz Niemiec

Na pole position w walce o pomocnika podobno jest Liverpool

Sudakov zastąpi Thiago w Liverpoolu?

Georgiy Sudakov nie może narzekać na brak zainteresowania. Ofensywny pomocnik od jakiegoś czasu znajduje się na radarze takich klubów jak między innymi Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Monachium, Juventus, a także SSC Napoli.

W wyścigu o zakontraktowanie 21-latka prowadzi jednak Liverpool – dowiedział się portal “Fichajes”. Dwunastokrotny reprezentant Ukrainy ostatnio przedłużył umowę z Szachtarem Donieck do 31 grudnia 2028 roku. Jego klauzula odstępnego wynosi aż 150 milionów euro.

Włodarze The Reds na pewno usiądą do rozmów z Górnikami, żeby zbić cenę za bardzo utalentowanego zawodnika. Georgiy Sudakov może więc podążyć drogą swojego rodaka – Mykhaylo Mudryka – który trafił do Premier League rok temu.