Rozchwytywany obrońca zaoferowany Realowi. Królewscy go odrzucili

16:10, 10. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Mario Cortegana (The Athletic)

Real Madryt w zimowym okienku mógł wzmocnić linię obrony rozchwytywanym zawodnikiem. Na Santiago Bernabeu mógł trafić Marc Guehi, o czym informuje Mario Cortegana.

Valencia CF - Real Madryt
ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: Valencia CF - Real Madryt

Real zrezygnował z transfery defensora

Marc Guehi po zakończeniu poprzedniego sezonu był o krok od zmiany klubowych barw. Jednak reprezentant Anglii ostatecznie nie przeniósł się do Liverpoolu i pozostał w Crystal Palace. Natomiast w zimie transfer z jego udziałem doszedł do skutku i 25-latek opuścił szeregi Orłów. Co ciekawe, Real Madryt miał szansę na pozyskanie wychowanka Chelsea.

Mario Cortegana przekonuje, że Guehi został zaoferowany madrytczykom. Jednak Los Blancos nie skorzystali z możliwości pozyskania piłkarza urodzonego w Abidżanie i ten porozumiał się z Manchesterem City. Obywatele zapłacili ekipie z Londynu tylko 23 miliony euro, ponieważ kontrakt Anglika wygasał już 30 czerwca.

Real w zimowym okienku nie pozyskał ani jednego zawodnika. Natomiast w lecie wicelider La Liga sprowadził Deana Huijsena, Álvaro Carrerasa, Franco Mastantuono i Trenta Alexandra-Arnolda. Na te transfery przeznaczono łącznie blisko 168 milionów euro.

