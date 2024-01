Rozchwytywany napastnik wybrał klub. Zostanie w Premier League

Michael Olise to jedno z najgorętszych nazwisk na angielskim rynku transferowym. Ofensywny piłkarz Crystal Palace po sezonie zapewne zmieni klub. Wszystko wskazuje na to, że 22-latek wybrał już preferowany przez siebie kierunek w Premier League. O tym informuje Sunday Express.

IMAGO / Sebastian Frej Na zdjęciu: Michael Olise

Michael Olise w lecie niemal na pewno zmieni klub

22-latek bez wątpienia pozostanie w Premier League

Zawodnik Crystal Palace preferuje przenosiny do Manchesteru United

Premier League. Olise wybrał Manchester United

Chelsea i Manchester United przewodzą w wyścigu o Michaela Olise. Jednak młodzieżowym reprezentantem Francji interesują się właściwie wszystkie wielkie kluby Premier League. Gdzie zakotwiczy 22-latek? Zawodnik Crystal Palace po sezonie powinien zmienić pracodawcę, ale bez wątpienia pozostanie na Wyspach.

Piłkarz posiadający dwa obywatelstwa, angielskie i francuskie, preferuje przeprowadzkę do Czerwonych Diabłów. To bez wątpienia cieszy włodarzy ekipy z Old Trafford, którzy w ten sposób zyskują przewagę nad The Blues. Niezależni od tego, gdzie trafi Olise, chętni muszą zapłacić ponad 50 milionów euro.

W tym sezonie był gracz Reading zanotował tylko dziewięć spotkań w Premier League, co było spowodowane kontuzją uda podczas zeszłorocznych Mistrzostw Europy do lat 21. Mimo tego na swoim koncie ma już pięć goli i jedną asystę.