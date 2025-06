ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Roony Bardghji wzbudza zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Roony Bardghji najprawdopodobniej odejdzie z Kopenhagi w trakcie letniego okienka transferowego. Kontrakt skrzydłowego z duńskim klubem obowiązuje tylko do 31 grudnia 2025 roku, co oznacza, że to ostatni moment na spieniężenie karty zawodniczej prawego napastnika. Sam piłkarz również składnia się ku spróbowaniu nowego wzywania, ponieważ chce zrobić kolejny krok naprzód w swojej karierze. Wszystko wskazuje na to, iż bardzo utalentowany 19-latek wyląduje w jednej z topowych lig.

Jak poinformował Graeme Bailey na łamach brytyjskiego portalu „TBR Football”, w ostatnim czasie rozmowy w sprawie pozyskania Roony’ego Bardghjiego rozpoczął Tottenham Hotspur. Londyńczycy od dawna monitorują sytuację tego zawodnika, a teraz przeszli do konkretów, nawiązując kontakt zarówno z Kopenhagą, jak i otoczeniem piłkarza. „Szwedzki Messi”, bo tak określa się młodego skrzydłowego w Skandynawii, otrzymał propozycje także od Olympique’u Marsylia oraz FC Porto.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Roony Bardghji z powodzeniem występuje w barwach duńskiego zespołu od lipca 2020 roku, gdy przeprowadził się na Parken ze swojego macierzystego klubu – Malmo FF – w którym stawiał premierowe piłkarskie kroki. W styczniu 2022 roku perspektywiczny atakujący awansował do pierwszej drużyny Kopenhagi, z miejsca stając się jej gwiazdą. Łącznie rozegrał dla niej 84 spotkania, w których zdobył 15 bramek i zaliczył 1 asystę.

Aktualna wartość rynkowa szwedzkiej perełki wynosi 10 milionów euro. Warto podkreślić, że szwedzkiego zawodnika nie omijały kontuzje, przez co opuścił on dużą część tego sezonu.