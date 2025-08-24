Szwedzka perełka błyskawicznie odejdzie z Barcelony? Tam może trafić

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Roony Bardghji

Galatasaray Stambuł chce wypożyczyć Roony’ego Bardghjiego

Roony Bardghji został sprowadzony do Barcelony w tym letnim okienku transferowym, jednak jego przygoda z zespołem Dumy Katalonii może potrwać wyjątkowo krótko. Wszystko przez kłopoty finansowe hiszpańskiego klubu, które przekładają się na problemy z rejestracją nowych piłkarzy. Mimo że Szwed uchodzi za ogromny talent, istnieje realne ryzyko, że w sezonie 2025/2026 nie zadebiutuje w barwach drużyny Blaugrany. Coraz więcej wskazuje na to, iż młody skrzydłowy będzie zmuszony udać się na roczne wypożyczenie.

Niepewną sytuację zawodnika planuje wykorzystać Galatasaray Stambuł. Jak poinformował dziennikarz Ekrem Konur, turecki gigant bacznie monitoruje sprawę i już szykuje się do złożenia oferty. Lwy szukają ewentualnego następcy Barisa Alpera Yilmaza, który wzbudza wielkie zainteresowanie na rynku transferowym. W przypadku odejścia 28-krotnego reprezentanta Turcji, działacze Galatasaray Stambuł mają ruszyć po właśnie Roony’ego Bardghjiego, w którym widzą idealnego kandydata na wzmocnienie formacji ofensywnej.

Wciąż nie wiadomo jednak, gdzie ostatecznie trafi 19-letni atakujący. Niewykluczone, że jeśli nie będzie to Galatasaray, FC Barcelona wypożyczy skrzydłowego do którejś z ekip z topowych lig, by zdobywał on doświadczenie na wysokim poziomie. Urodzony w Kuwejcie młodzieżowy reprezentant Szwecji jest wychowankiem Malmo FF, a w latach 2020-2025 bronił barw FC Kopenhagi. Blaugrana pozyskała go za symboliczną kwotę 2,5 miliona euro, korzystając z faktu, iż kontrakt młodego piłkarza z duńskim klubem wygasał pół roku później. Teraz przyszłość Roony’ego Bardghjiego stoi pod dużym znakiem zapytania.