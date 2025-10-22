Ronaldo zaplanował swój transfer! Opuści Al-Nassr i wróci do Europy

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo zaplanował powrót do europejskiej piłki

Cristiano Ronaldo ma obowiązującą umowę z Al-Nassr do 2027 roku. Jednak po wygaśnięciu kontraktu Portugalczyk nie ma zamiaru kończyć kariery. Gwiazdor chce to zrobić w ojczyźnie, a konkretnie w Sportingu CP. To właśnie w tym klubie piłkarz zanotował debiut w profesjonalnym futbolu. Byłoby to dla niego symbolicznym domknięciem sportowej historii.

Według hiszpańskich źródeł Cristiano Ronaldo jest gotów zrezygnować z ogromnych pieniędzy, aby spełnić to marzenie. Jego obecny kontrakt w Arabii Saudyjskiej przynosi mu ponad 200 milionów euro rocznie. Rzecz jasna w Lizbonie miałby zarabiać znacznie mniej. Mimo tego zależy mu na powrocie do Portugalii.

Ronaldo chce zawrzeć powrót do Sportingu w projekcie medialnym przygotowywanym przez Netflixa. Platforma streamingowa planuje bowiem dokument o nazwie „The Last Dance” na wzór serii o Michaelu Jordanie. Kamery mają towarzyszyć Ronaldo w jego ostatnich miesiącach w Al-Nassr, a następnie podczas powrotu do Europy. Projekt ma pokazać nie tylko sportowe kulisy, ale też prywatne życie piłkarza i jego emocjonalne pożegnanie z futbolem.

Ronaldo w 2027 roku będzie miał 42 lata, ale jego ambicje wcale nie maleją. Aktualnym celem gwiazdora jest przygotowanie do nadchodzącego mundialu. Jeśli cały plan się powiedzie, były gwiazdor Man Utd, Realu Madryt i Juventusu zakończy karierę w miejscu, gdzie rozpoczęła się jego historia.