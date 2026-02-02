Barcelona otrzymała ofertę. Klub Premier League proponuje 35 mln euro

Tottenham Hotspur złożył ofertę w wysokości 35 milionów euro za Ronalda Araujo - podaje serwis Fichajes.net. Taka transakcja będzie jednak bardziej prawdopodobna w letnim okienku transferowym.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo celem transferowym Tottenhamu Hotspur

Ronald Araujo nie jest obecnie podstawowym zawodnikiem Barcelony, ponieważ trener zespołu Blaugrany – Hansi Flick – częściej stawia na innych środkowych obrońców. W efekcie przyszłość urugwajskiego defensora zaczyna stać pod znakiem zapytania. 26-latek nie może być zadowolony z ograniczonej liczby minut, zwłaszcza że przez lata uchodził za jeden z filarów linii obrony katalońskiej drużyny.

W tej sytuacji coraz głośniej mówi się o możliwej zmianie otoczenia, a jednym z kierunków dla Araujo może być Premier League, gdzie od dłuższego czasu nie brakuje zainteresowania jego osobą. Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, Tottenham Hotspur złożył już nawet ofertę za Ronalda Araujo.

Propozycja Kogutów opiewa na około 35 milionów euro i jest obecnie analizowana przez Barcelonę. Taki transfer wydaje się jednak bardziej realny podczas letniego okienka, aniżeli już tej zimy. Duma Katalonii chce bowiem zachować szeroką kadrę na drugą część sezonu i nie zamierza osłabiać formacji defensywnej w trakcie walki o obronę mistrzostwa La Ligi.

25-krotny reprezentant Urugwaju trafił do La Masii w 2018 roku, a dwa lata później zadebiutował w pierwszym zespole Barcelony. Łącznie rozegrał 194 spotkania, zdobywając 12 bramek i notując 7 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 25-30 milionów euro. Biorąc pod uwagę jego siłę, szybkość oraz agresywny styl gry, Araujo mógłby bardzo dobrze odnaleźć się na angielskich boiskach w barwach Tottenhamu.