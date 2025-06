Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ronald Araujo może opuścić Barcelonę

Kontrakt Ronalda Araujo z Barceloną obowiązuje aż do 30 czerwca 2031 roku. Ten fakt powinien sugerować, że urugwajski obrońca może być spokojny o swoją przyszłość. Jednak długoterminowa umowa wcale nie oznacza pozostania tego zawodnika w zespole Dumy Katalonii na kolejny sezon. Jak poinformował w poniedziałkowy poranek hiszpański portal „Fichajes.net”, mistrzowie La Ligi są bowiem gotowi sprzedać swojego piłkarza, jeśli trwającego lata pojawi się na stole satysfakcjonująca oferta.

FC Barcelona wyceniła 26-letniego stopera na 60 milionów euro, a wyłożenie na stół takiej kwoty nie stanowiłoby problemu dla Bayernu Monachium, Manchesteru United oraz Chelsea – dodaje wyżej wspomniany serwis. Mimo że 21-krotny reprezentant Urugwaju liczy na kontynuowanie swojej kariery w ekipie Blaugrany, to zmagający się z ogromnymi problemami finansowymi włodarze hiszpańskiego klubu na pewno nie przejdą obojętnie obok nadesłanych propozycji, jeżeli będą one zadowalające.

Środkowy obrońca do akademii Barcelony przeprowadził się w 2018 roku, by dwa lata później awansować do pierwszego zespołu. Dotychczasowy bilans cenionego defensora w drużynie Dumy Katalonii wygląda następująco – 175 meczów, 10 bramek i 7 asyst. Mierzący 192 centymetry zawodnik wstawił do gabloty dwa puchary za mistrzostwo Hiszpanii. Aktualnie podstawową parą stoperów w ekipie prowadzonej przez Hansiego Flicka są Pau Cubarsi oraz Inigo Martinez, więc Ronald Araujo musi godzić się z rolą rezerwowego.