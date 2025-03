AS Roma w letnim okienku transferowym chce pozyskać nowego stopera. Jak się okazuje, Giallorossi mogą sięgnąć po ligowego rywala. Na ich celowniku znalazł się Oumar Solet z Udinese Calcio - informuje "Corriere dello Sport".

PressFocus Na zdjęciu: Claudio Ranieri

Oumar Solet wzbudził zainteresowanie Romy

AS Roma w obecnym sezonie miała swoje problemy. Klub dokonywał aż dwóch zmian na ławce trenerskiej. Dopiero przyjście Claudio Ranieriego wyprowadziło Giallorossich na prostą. Obecnie stołeczny zespół liczy się w walce o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, a także myślą nad budową składu na kolejną kampanię.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A? (WIDEO)

Jedną z pozycji, którą AS Roma chce wzmocnić, jest środek defensywy. W tym celu Giallorossi od jakiegoś czasu rozglądają się za nowym obrońcą. Jak się okazuje, kandydata do transferu znaleziono w Serie A. Z informacji przekazanych przez dziennik „Corriere dello Sport” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań stołecznej drużyny znalazł się Oumar Solet, który na co dzień reprezentuje barwy Udinese Calcio.

Francuz dołączył do zespołu prowadzonego przez Kostę Runjaicia w trakcie trwającej kampanii. Defensor bardzo szybko zaczął imponować formą na włoskiej ziemi. Obecnie jest jednym z najlepszych zawodników Zebrette i nieprzypadkowo jest łączony z transferem do AS Romy.

Oumar Solet w obecnym sezonie rozegrał 10 spotkań w koszulce Udinese Calcio. W tym czasie 25-latek zdołał zaliczyć jedną asystę. A miało to miejsce w rywalizacji ligowej przeciwko Venezii.