AS Roma ostro wzięła się do pracy na koniec letniego okienka transferowego. Jak się okazuje, Giallorossi chcą jeszcze wzmocnić ofensywę. Na ich radar trafił Benjamin Dominguez z Bologni - donosi Gianluca Di Marzio.

Benjamin Dominguez na celowniku AS Romy

AS Roma udanie weszła w nowy sezon. Na inaugurację rozgrywek Serie A podopieczni Gian Piero Gasperiniego okazali się lepsi od Bologni (1:0). Bohaterem rywalizacji został Wesley, który strzelił zwycięskiego gola. W ostatnich dniach rzymianie zaczęli niezwykle aktywnie pracować na rynku transferowym. Lada moment klub ogłosi sprowadzenie Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu AS Romy przekazuje Gianluca Di Marzio. Otóż Giallorossi zamierzają jeszcze wzmocnić ofensywę. Jak się okazuje, trop rzymian prowadzi do ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Benjamin Dominguez, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni.

AS Roma niewątpliwie ma braki w ofensywie. Gian Piero Gasperini potrzebuje lepszych zawodników na pozycjach z przodu. Benjamin Dominguez niewątpliwie byłby bardzo ciekawą opcją. Argentyńczyk jeszcze na dłuższą metę nie pokazywał się z dobrej strony. Jednak w 21-latku drzemie olbrzymi potencjał.

Benjamin Dominguez w ubiegłorocznym letnim okienku trafił do Bologni. Dotychczas argentyński zawodnik rozegrał 28 spotkań dla zespołu ze Stadio Renato Dall’Ara. W tym czasie 21-latek zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć trzy asysty.