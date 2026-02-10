Roma wykupi obrońcę. Rywal Ziółkowskiego zostanie w klubie

AS Roma zdecydowała, że Danilo Ghilardi zostanie wykupiony po zakończeniu wypożyczenia. Hellas Werona otrzyma 8 milionów euro. Włoch to rywala Jana Ziółkowskiego do walki o miejsce w wyjściowej jedenastce.

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ghilardi zostanie w Romie. Złe wieści dla Ziółkowskiego

AS Roma pod wodzą Gian Piero Gasperiniego włączyła się do walki o awans do Ligi Mistrzów. Giallorossi zajmują obecnie 5. miejsce w Serie A, ale mają tyle samo punktów, co Juventus, który plasuje się na 4. miejscu. Ponadto strata do Napoli wynosi tylko 3 punkty, a do lidera, którym jest Inter Mediolan, tracą 12 oczek. Do końca sezonu pozostało 14 meczów.

Choć sezon jest w trakcie, w Rzymie podjęto ważną decyzję w kontekście następnej kampanii. Jak informuje Fabrizio Romano, po zakończeniu wypożyczenia w klubie pozostanie Danilo Ghilardi. Środkowy obrońca zostanie wykupiony z Hellasu Werona za kwotę 8 milionów euro. 50% wartości transakcji trafi na konto Fiorentiny, której jest wychowankiem. W seniorskim zespole Violi nie zadebiutował, odchodząc z klubu w 2022 roku do akademii Hellasu Werona za ok. 2 mln euro.

Ghilardi nieoczekiwanie wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce, na czym ucierpiał m.in. reprezentant Polski – Jan Ziółkowski. Obecnie to 23-latek z Włoch gra częściej niż nasz rodak. W pięciu z sześciu ostatnich spotkań wychodził na boisko w pierwszym składzie. Dla porównania były piłkarz Legii w sześciu ostatnich spotkaniach w Serie A zagrał tylko w dwóch, z czego tylko raz w wyjściowej jedenastce.

Biorąc pod uwagę łączny dorobek występów, Ghilardi ma na swoim koncie w tym sezonie 14 spotkań, w których spędził na boisku 846 minut. W poprzedniej kampanii na poziomie Serie A zagrał w barwach Hellasu Werona w 24 meczach.