Roma szuka wzmocnień. Ziółkowski i Ghilardi pod lupą Giallorossich

AS Roma pozyskała Jana Ziółkowskiego z Legii Warszawa. Na razie transfer nie okazał się optymalnym rozwiązaniem. Tymczasem nowe informacje w tej sprawie przekazał Nicolo Schira.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

AS Roma w poszukiwaniu nowego defensora

AS Roma w tej kampanii pod wodzą Gian Piero Gasperiniego znów liczy się w grze o najwyższe cele. Aktualnie stołeczna ekipa plasuje się na czwartej pozycji w tabeli, z realnymi szansami na wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ciekawe informacje na temat ewentualnych wzmocnień przekazał Nicolo Schira.

Źródło przekonuje, że sprowadzeni do Romy latem Jan Ziółkowski z Legii Warszawa oraz Daniele Ghilardi z Hellas Werony nie do końca spełniają oczekiwania. Jak dotąd zawodnicy nie potrafili odegrać kluczowej roli w obronie rzymian, więc w poszukiwaniu harmonii w defensywie władze klubu ze Stadio Olimpico mogą ruszyć na rynek Premier League. Na celowniku Romy znalazł się Radu Dragusin z Tottenhamu Hotspur.

Rumun jest dobrze znany w lidze włoskiej, ponieważ zanim przeniósł się do Wielkiej Brytanii, występował w Serie A, grając w Juventusie. Piłkarz reprezentował też barwy Genoi oraz Salernitany.

27-krotny reprezentant Rumunii ma kontrakt ważny z Tottenhamem do końca czerwca 2030 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 22 miliony euro. W obecnej kampanii Dragusin nie rozegrał jeszcze żadnego meczu, natomiast w sezonie 2024/2025 wystąpił w 28 spotkaniach, w tym 16 w lidze angielskiej i siedem w Lidze Europy. W całej kampanii otrzymał cztery żółte kartki i jedną czerwoną.