Roma doszła do porozumienia z West Hamem United w sprawie transferu Gianluki Scamakki. Włoski napastnik w przyszłym tygodni ma dołączyć do "Giallorossich" na zasadzie rocznego wypożyczenia - donoszą dziennikarze "calciomercato.com".

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Roma doszła do porozumienia z West Hamem ws. transferu Scamakki

Włoski napastnik w przyszłym tygodniu dołączy do “Giallorossich”

Przeprowadzka 24-latka do Rzymu będzie na zasadzie rocznego wypożyczenia

Gianluca Scamacca zostanie zawodnikiem Romy

Jak wynika z informacji przekazanych przez dziennikarzy portalu “calciomercato.com”, AS Roma właśnie osiągnęła porozumienia z West Hamem United ws. transferu Gianluki Scamakki. Włoch ma dołączyć do drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho już w przyszłym tygodniu. Przeprowadzka 24-latka do stolicy Italii będzie na zasadzie rocznego wypożyczenia.

Transfer Gianluki Scamakki do Romy może wywołać niemałą burzę w środowisku kibiców “Giallorossich”. 24-latek pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Lazio, ale szybko dołączył do drugiego ze stołecznych klubów. Nigdy nie ukrywał sympatii do “Biancocelestich”. Na dodatek ostatnio naraził się Romie ojciec zawodnika, który wkradł się nocą do środka treningowego klubu i uszkodził kilka samochodów na parkingu.

Gianluca Scamacca w minionej kampanii bronił już barw West Hamu, który w ubiegłym roku zapłacił Sassuolo za jego transfer aż 36 milionów. Włoski napastnik w barwach londyńskiego zespołu rozegrał 27 spotkań i udało mu się ośmiokrotnie wpisać na listę strzelców.

Sprawdź także: Konflikt w Lazio. Sarri odrzucił dwóch graczy, chciał Zielińskiego