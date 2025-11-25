Man Utd rusza po obrońcę z Serie A? Jest nowy cel transferowy

Manchester United może latem przyszłego roku ruszyć po nowego obrońcę, występującego dzisiaj w Serie A. Na celowniku klubu z Old Trafford znalazł się Zeki Celik.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Zeki Celik na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United to wciąż ekipa, która jest w trakcie przebudowy. Władze klubu analizują rynek transferowy pod kątem wzmocnień, nie tylko do ofensywy, ale również do obrony. Konkretne informacje na ten temat przekazał serwis TEAMtalk.

Źródło podaje, że Man Utd jest zainteresowany pozyskaniem Zekiego Celika, który dzisiaj broni barw AS Romy. Zawodnik jest jednak bardzo ceniony w ekipie z Rzymu, a sternicy Giallorossich mają plan, aby przedłużyć kontrakt z 58-krotnym reprezentantem Turcji.

Celik to piłkarz, który trafił do Romy w lipcu 2022 roku z Lille. Zawodnik kosztował ponad siedem milionów euro. Wcześniej bronił barw między innymi takich ekip jak Bursaspor czy Istanbulspor. Obecnie rynkowa wartość zawodnika wynosi sześć milionów euro.

Zeki Celik w tym sezonie wystąpił jak na razie w 15 spotkaniach. Zdobył w nich jedną bramkę i zaliczył też jedną asystę. Gdyby faktycznie transfer z udziałem Turka doszedł do skutku, o miejsce w składzie mógłby rywalizować między innymi z Harrym Maguire’em czy Lisandro Martinezem. Zeki Celik może grać też na prawej stronie defensywy, więc mógłby być alternatywą dla takich graczy jak Noussair Mazraoui czy Diogo Dalot.

Obecny kontrakt tureckiego zawodnika obowiązuje do końca trwającego sezonu. W związku z tym już w styczniu piłkarz może prowadzić rozmowy z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

