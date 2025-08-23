AS Roma chce w tym sezonie zwiększyć gablotę trofeów. Letnie okienko transferowe było niezwykle gorące w stolicy Italii. Klub niezwykle aktywnie pracował nad wzmocnieniami.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

AS Roma – transfery przed sezonem 2025/26

AS Roma w minionym sezonie przeżyła istny rollercoaster. Rzymianie fatalnie rozpoczęli sezon i kręcili się nawet w okolicach miejsca spadkowego. Dopiero przyjście Claudio Ranieriego odmieniło drużynę. Giallorossi do ostatniej kolejki walczyli o kwalifikację do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie nie udało im się tego osiągnąć.

Tegoroczne letnie okienko transferowe AS Roma rozpoczęła od hitowego wzmocnienia wewnątrz Serie A. Klub postanowił zatrudnić na stanowisku trenera Gian Piero Gasperiniego, który dotychczas święcił sukcesy w Atalancie Bergamo. Wśród nowych zawodników Giallorossich znajduje się m.in. Wesley. O Brazylijczyka długo walczono w Rzymie, aż wreszcie udało się dopiąć jego przyjście z Flamengo za kwotę 25 milionów euro.

Kadra AS Romy została także uszczuplona. Rzymianie definitywnie rozstali się z takimi zawodnikami jak Nicola Zalewski czy też Enzo Le Fee. W polskich mediach wiele się mówiło również o Oli Solbakkenie. Norweg mógł bowiem trafić na boiska PKO Ekstraklasy. Ostatecznie jednak wybrał Nordsjaelland.

AS Roma – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Wesley prawy obrońca Flamengo 25 mln euro Neil El Aynaoui środkowy pomocnik RC Lens 23,50 mln euro Leon Bailey prawy napastnik Aston Villa wyp. 3 mln euro Evan Ferguson napastnik Brighton wyp. 3 mln euro Daniele Ghilardi środkowy obrońca Hellas Verona wyp. 2,5 mln euro Devis Vasquez bramkarz AC Milan bez odstępnego Radosław Żelezny bramkarz Juventus bez odstępnego Kwoty według: Transfermarkt

AS Roma – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Enzo Le Fee środkowy pomocnik Sunderland 23 mln euro Samuel Dahl lewy obrońca Benfica 9 mln euro Nicola Zalewski lewy pomocnik Inter Mediolan 6,3 mln euro Leandro Paredes środkowy pomocnik Boca Juniors 3 mln euro Eldor Shomurodov napastnik Basaksehir wyp. 3 mln euro Tammy Abraham napastnik Besiktas wyp. 2 mln euro Ola Solbakken prawy napastnik Nordsjaelland 950 tys. euro Matteo Plaia środkowy obrońca Atalanta 500 tys. euro Saud Abdulhamid prawy obrońca RC Lens wyp. 500 tys. euro Renato Marin bramkarz PSG bez odstępnego Pietro Boer bramkarz Juve Stabia – Davide Mastrantonio bramkarz Latina – Mattia Mannini prawy obrońca Juve Stabia wypożyczenie Riccardo Pagano środkowy pomocnik Bari wypożyczenie Marash Kumbulla środkowy obrońca RCD Mallorca wypożyczenie Mats Hummels środkowy obrońca koniec kariery – Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy AS Romy

Nowi zawodnicy: 7

7 Odejścia z klubu: 16

16 Wydatki na transfery: 57 mln euro

57 mln euro Zarobki na transferach: 48,25 mln euro

Pogłoski transferowe wokół AS Romy

AS Roma zapewne jeszcze nie skończyła budowy składu. Od dawna wiele się mówi w mediach, że drużynę Giallorossich zasili Jan Ziółkowski. Transfer Polaka z Legii Warszawa jednak mocno przeciąga się w czasie. Saga z udziałem defensora może trwać w zasadzie do ostatnich godzin letniego okienka transferowego.

Sporo się także mówi o Jadonie Sancho w kontekście przeprowadzki do AS Romy. Negocjacje rzymian z Manchesterem United nie idą jednak po myśli żadnej ze stron. Czas pokaże, czy Giallorossi skuszą się jeszcze na sprowadzenie Anglika, ponieważ udało im się już pozyskać Leona Bailey z Aston Villi.