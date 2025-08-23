Roma głodna sukcesów. Letnie transfery w Rzymie

08:15, 23. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

AS Roma chce w tym sezonie zwiększyć gablotę trofeów. Letnie okienko transferowe było niezwykle gorące w stolicy Italii. Klub niezwykle aktywnie pracował nad wzmocnieniami.

Gian Piero Gasperini
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

AS Roma – transfery przed sezonem 2025/26

AS Roma w minionym sezonie przeżyła istny rollercoaster. Rzymianie fatalnie rozpoczęli sezon i kręcili się nawet w okolicach miejsca spadkowego. Dopiero przyjście Claudio Ranieriego odmieniło drużynę. Giallorossi do ostatniej kolejki walczyli o kwalifikację do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie nie udało im się tego osiągnąć.

Tegoroczne letnie okienko transferowe AS Roma rozpoczęła od hitowego wzmocnienia wewnątrz Serie A. Klub postanowił zatrudnić na stanowisku trenera Gian Piero Gasperiniego, który dotychczas święcił sukcesy w Atalancie Bergamo. Wśród nowych zawodników Giallorossich znajduje się m.in. Wesley. O Brazylijczyka długo walczono w Rzymie, aż wreszcie udało się dopiąć jego przyjście z Flamengo za kwotę 25 milionów euro.

Kadra AS Romy została także uszczuplona. Rzymianie definitywnie rozstali się z takimi zawodnikami jak Nicola Zalewski czy też Enzo Le Fee. W polskich mediach wiele się mówiło również o Oli Solbakkenie. Norweg mógł bowiem trafić na boiska PKO Ekstraklasy. Ostatecznie jednak wybrał Nordsjaelland.

AS Roma – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Wesleyprawy obrońcaFlamengo25 mln euro
Neil El Aynaouiśrodkowy pomocnikRC Lens23,50 mln euro
Leon Baileyprawy napastnikAston Villawyp. 3 mln euro
Evan FergusonnapastnikBrightonwyp. 3 mln euro
Daniele Ghilardiśrodkowy obrońcaHellas Veronawyp. 2,5 mln euro
Devis VasquezbramkarzAC Milanbez odstępnego
Radosław ŻeleznybramkarzJuventusbez odstępnego
Kwoty według: Transfermarkt

AS Roma – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Enzo Le Feeśrodkowy pomocnikSunderland23 mln euro
Samuel Dahllewy obrońcaBenfica9 mln euro
Nicola Zalewskilewy pomocnikInter Mediolan6,3 mln euro
Leandro Paredesśrodkowy pomocnikBoca Juniors3 mln euro
Eldor ShomurodovnapastnikBasaksehirwyp. 3 mln euro
Tammy AbrahamnapastnikBesiktaswyp. 2 mln euro
Ola Solbakkenprawy napastnikNordsjaelland950 tys. euro
Matteo Plaiaśrodkowy obrońcaAtalanta500 tys. euro
Saud Abdulhamidprawy obrońcaRC Lenswyp. 500 tys. euro
Renato MarinbramkarzPSGbez odstępnego
Pietro BoerbramkarzJuve Stabia
Davide MastrantoniobramkarzLatina
Mattia Manniniprawy obrońcaJuve Stabiawypożyczenie
Riccardo Paganośrodkowy pomocnikBariwypożyczenie
Marash Kumbullaśrodkowy obrońcaRCD Mallorcawypożyczenie
Mats Hummelsśrodkowy obrońcakoniec kariery
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy AS Romy

  • Nowi zawodnicy: 7
  • Odejścia z klubu: 16
  • Wydatki na transfery: 57 mln euro
  • Zarobki na transferach: 48,25 mln euro

Pogłoski transferowe wokół AS Romy

AS Roma zapewne jeszcze nie skończyła budowy składu. Od dawna wiele się mówi w mediach, że drużynę Giallorossich zasili Jan Ziółkowski. Transfer Polaka z Legii Warszawa jednak mocno przeciąga się w czasie. Saga z udziałem defensora może trwać w zasadzie do ostatnich godzin letniego okienka transferowego.

Sporo się także mówi o Jadonie Sancho w kontekście przeprowadzki do AS Romy. Negocjacje rzymian z Manchesterem United nie idą jednak po myśli żadnej ze stron. Czas pokaże, czy Giallorossi skuszą się jeszcze na sprowadzenie Anglika, ponieważ udało im się już pozyskać Leona Bailey z Aston Villi.

POLECAMY TAKŻE

Lautaro Martinez
Serie A 2025/26: Inter i Napoli powalczą o tytuł, beniaminkowie, transfery i pierwsza kolejka
Jadon Sancho
Roma spełni warunki Sancho. Problem stanowi agent gwiazdy
Gian Piero Gasperini - trener Romy
AS Roma poważnie wzmocniła skład. Bardzo ciekawy ruch