AS Roma – transfery przed sezonem 2025/26
AS Roma w minionym sezonie przeżyła istny rollercoaster. Rzymianie fatalnie rozpoczęli sezon i kręcili się nawet w okolicach miejsca spadkowego. Dopiero przyjście Claudio Ranieriego odmieniło drużynę. Giallorossi do ostatniej kolejki walczyli o kwalifikację do Ligi Mistrzów, ale ostatecznie nie udało im się tego osiągnąć.
Tegoroczne letnie okienko transferowe AS Roma rozpoczęła od hitowego wzmocnienia wewnątrz Serie A. Klub postanowił zatrudnić na stanowisku trenera Gian Piero Gasperiniego, który dotychczas święcił sukcesy w Atalancie Bergamo. Wśród nowych zawodników Giallorossich znajduje się m.in. Wesley. O Brazylijczyka długo walczono w Rzymie, aż wreszcie udało się dopiąć jego przyjście z Flamengo za kwotę 25 milionów euro.
Kadra AS Romy została także uszczuplona. Rzymianie definitywnie rozstali się z takimi zawodnikami jak Nicola Zalewski czy też Enzo Le Fee. W polskich mediach wiele się mówiło również o Oli Solbakkenie. Norweg mógł bowiem trafić na boiska PKO Ekstraklasy. Ostatecznie jednak wybrał Nordsjaelland.
AS Roma – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Wesley
|prawy obrońca
|Flamengo
|25 mln euro
|Neil El Aynaoui
|środkowy pomocnik
|RC Lens
|23,50 mln euro
|Leon Bailey
|prawy napastnik
|Aston Villa
|wyp. 3 mln euro
|Evan Ferguson
|napastnik
|Brighton
|wyp. 3 mln euro
|Daniele Ghilardi
|środkowy obrońca
|Hellas Verona
|wyp. 2,5 mln euro
|Devis Vasquez
|bramkarz
|AC Milan
|bez odstępnego
|Radosław Żelezny
|bramkarz
|Juventus
|bez odstępnego
AS Roma – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Enzo Le Fee
|środkowy pomocnik
|Sunderland
|23 mln euro
|Samuel Dahl
|lewy obrońca
|Benfica
|9 mln euro
|Nicola Zalewski
|lewy pomocnik
|Inter Mediolan
|6,3 mln euro
|Leandro Paredes
|środkowy pomocnik
|Boca Juniors
|3 mln euro
|Eldor Shomurodov
|napastnik
|Basaksehir
|wyp. 3 mln euro
|Tammy Abraham
|napastnik
|Besiktas
|wyp. 2 mln euro
|Ola Solbakken
|prawy napastnik
|Nordsjaelland
|950 tys. euro
|Matteo Plaia
|środkowy obrońca
|Atalanta
|500 tys. euro
|Saud Abdulhamid
|prawy obrońca
|RC Lens
|wyp. 500 tys. euro
|Renato Marin
|bramkarz
|PSG
|bez odstępnego
|Pietro Boer
|bramkarz
|Juve Stabia
|–
|Davide Mastrantonio
|bramkarz
|Latina
|–
|Mattia Mannini
|prawy obrońca
|Juve Stabia
|wypożyczenie
|Riccardo Pagano
|środkowy pomocnik
|Bari
|wypożyczenie
|Marash Kumbulla
|środkowy obrońca
|RCD Mallorca
|wypożyczenie
|Mats Hummels
|środkowy obrońca
|koniec kariery
|–
Bilans transferowy AS Romy
- Nowi zawodnicy: 7
- Odejścia z klubu: 16
- Wydatki na transfery: 57 mln euro
- Zarobki na transferach: 48,25 mln euro
Pogłoski transferowe wokół AS Romy
AS Roma zapewne jeszcze nie skończyła budowy składu. Od dawna wiele się mówi w mediach, że drużynę Giallorossich zasili Jan Ziółkowski. Transfer Polaka z Legii Warszawa jednak mocno przeciąga się w czasie. Saga z udziałem defensora może trwać w zasadzie do ostatnich godzin letniego okienka transferowego.
Sporo się także mówi o Jadonie Sancho w kontekście przeprowadzki do AS Romy. Negocjacje rzymian z Manchesterem United nie idą jednak po myśli żadnej ze stron. Czas pokaże, czy Giallorossi skuszą się jeszcze na sprowadzenie Anglika, ponieważ udało im się już pozyskać Leona Bailey z Aston Villi.