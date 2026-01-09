Juventus przed ważnym wyborem. Kulisy wyszły na jaw

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Artem Dovbyk zaoferowany Juventusowi

Juventus liczy się w tej kampanii w walce o najwyższe cele. Jednocześnie ekipa z Turynu koncentruje się przede wszystkim na wywalczeniu awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem nie brakuje spekulacji na temat ewentualnych wzmocnień w szeregach Bianconerich. Ciekawe informacje przekazał na platformie X dziennikarz Mirko Di Natale.

Chociaż Juventusowi zaoferowany został Artem Dovbyk, to według źródła ukraiński napastnik nie znajduje się obecnie na liście priorytetowych kandydatów do gry w drużynie z Allianz Stadium. Tym samym prawdopodobieństwo transferu z udziałem piłkarza nie jest duże.

W każdym razie Juventus może bardziej zainteresować się tematem pozyskania zawodnika pod warunkiem, że z klubem z Turynu pożegna się Dušan Vlahović. Serbski napastnik jest aktualnie wyłączony z gry z powodu kontuzji. Piłkarz ma natomiast kontrakt ze Starą Damą jedynie do końca sezonu i nie zapowiada się, aby parafował nową umowę z turyńskim klubem.

Dovbyk to natomiast 40-krotny reprezentant Ukrainy, który trafił do Romy w czerwcu 2024 roku. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem z Rzymu obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się z kolei na poziomie 20 milionów euro.

W tym sezonie Dovbyk wystąpił jak na razie w 17 meczach. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył także dwie asysty. W klubie z Turynu, gdyby transakcja doszła do skutku, mógłby rywalizować o miejsce w składzie z Jonathanem Davidem.