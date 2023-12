AS Roma w zimowym okienku zamierza pozyskać zawodnika, który wzmocni formację obronną. Szósta ekipa Serie A w tej chwili bierze pod uwagę dwa nazwiska, zdradza Matteo Moretto. Rzymianie analizują sytuację Leonardo Bonucciego i Thilo Kehrera.

AS Roma w zimie chce wzmocnić defensywę

Rzymianie pod uwagę biorą dwa nazwiska

Na Stadio Olimpico może trafić Leonardo Bonucci lub Thilo Kehrer

Serie A. Roma analizuje sytuację dwóch defensorów

Leonardo Bonucci chce wrócić do Serie A po zaledwie półrocznej przygodzie z Bundeslidze. Doświadczony obrońca nie podbił niemieckich boisk i zamiera poszukać regularnej gry w ojczyźnie. Jeżeli 36-latek marzy o powrocie do kadry, a zgodnie z zapowiedziami Luciano Spallettiego ma na to szansę, musi częściej meldować się na boisku.

Sytuację byłego piłkarza Juventusu może wykorzystać Roma, która poszukuje wzmocnienia defensywy. Rzymianie są w kontakcie z otoczeniem Bonucciego, ale to nie oznacza, że jego przeprowadzka do stołecznej ekipy jest pewna. Giallorossi mają na celowniku także innego gracza, Thilo Kehrera z West Hamu United, o czym informuje Matteo Moretto.

Wydaje się, że tylko jeden z nich zamelduje się na Stadio Olimpico. Rozstrzygnięcie “castingu” na nowego obrońcę Romy powinniśmy poznać w ciągu kilku najbliższych dni.