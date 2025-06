Rodrygo zdecydował. Nastąpił zwrot akcji zawodnika Realu Madryt

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt zatrzyma Rodrygo

Rodrygo trafił do Realu Madryt latem 2019 roku z brazylijskiego Santosu. Królewscy przechodzą obecnie poważną przebudowę kadry, a dotychczasowe transfery i odejścia to dopiero początek zmian. Coraz więcej znaków zapytania pojawia się wokół przyszłości Rodrygo.

Brazylijczyk ma obawy dotyczące swojej roli w drużynie po zatrudnieniu Xabiego Alonso, który może zmienić system gry. W takim układzie 24-letni skrzydłowy może stracić na znaczeniu, co rodzi pytania o jego dalszą pozycję w zespole. Mimo rosnącego zainteresowania ze strony Arsenalu, Rodrygo nie zamierza opuszczać Santiago Bernabeu. Skrzydłowy jasno zadeklarował chęć pozostania w Królewskich i walkę o miejsce w składzie pod wodzą nowego szkoleniowca.

Xabi Alonso oficjalnie rozpoczął pracę z Realem Po krótkiej przerwie po zakończeniu sezonu, pojawił się także Rodrygo, który odbył już pierwszą rozmowę z nowym szkoleniowcem. Według informacji „Marki”, spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, a Brazylijczyk wydaje się być ponownie gotowy do rywalizacji.

Alonso zadebiutuje na ławce Los Blancos już w środę, 18 czerwca, w meczu przeciwko Al-Hilal. Starcie to będzie częścią fazy grupowej Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie Królewscy trafili do grupy H razem z Pachucą i Red Bull Salzburgiem. Rodrygo ma za sobą udany sezon 2024/25. W 51 meczach strzelił 14 goli i zanotował 10 asyst. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do czerwca 2028 roku.