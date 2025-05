Rodrygo szykuje się do opuszczenia Realu Madryt. Gwiazdor Królewskich cieszy się zainteresowaniem w Premier League. Chelsea pozostaje w kontakcie z jego otoczeniem - uważa Goal.com.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Chelsea zainteresowana Rodrygo. Oferta już niebawem?

Real Madryt po nieudanym sezonie zamierza zrobić wszystko, aby błyskawicznie wrócić do walki o najwyższe cele. Zakomunikowano już pożegnanie z Carlo Ancelottim czy transfer Deana Huijsena. To dopiero początek, bowiem zespół lada moment wzmocni Trent Alexander-Arnold, a na etapie finalizacji jest proces pozyskania Alvaro Carrerasa. W najbliższych tygodniach należy spodziewać się także kolejnych odejść z Santiago Bernabeu. Od miesięcy wiadomo, że niepewny przyszłości w klubie jest Rodrygo, który poważnie myśli o dołączeniu do nowej ekipy.

Wynika to z faktu, że Brazylijczyk nie czuje się w Realu odpowiednio doceniany. Na przestrzeni całego sezonu Ancelotti traktował go gorzej od innych gwiazd, w tym chociażby Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora czy Jude Bellinghama. To Rodrygo był pierwszym, który cierpiał na zmianach taktycznych i siadał na ławce rezerwowych podczas najważniejszych spotkań.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Królewscy nie wykluczają sprzedaży Rodrygo, jeśli tylko na stole pojawi się odpowiednia oferta. Skrzydłowemu najbliżej do Premier League – Manchester City zabiegał o niego już w zeszłym roku, a na listach życzeń jego nazwisko mają także Arsenal czy Liverpool.

Do tego grona niedawno dołączyła Chelsea, która zdaje się być w swoich działaniach najkonkretniejsza. Choć oficjalna oferta jeszcze nie została wystosowana, londyńczycy mają być przygotowani na jej złożenie. Utrzymują stały kontakt z otoczeniem Brazylijczyka, który jest otwarty na przenosiny właśnie na Stamford Bridge.