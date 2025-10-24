Liverpool wybrał następcę Salaha. Celem gwiazdor Realu Madryt

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Rodrygo ponownie łączony z Liverpoolem

Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu w jednym z najbliższych okien transferowych. Mimo że kontrakt Egipcjanina z klubem z Anfield Road obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, to coraz częściej mówi się, iż nie zostanie on wypełniony do końca. 33-letni skrzydłowy nie prezentuje w tym sezonie najwyższej formy, a władze angielskiego giganta nie wykluczają możliwości sprzedaży atakującego, jeśli pojawi się atrakcyjna oferta. Szczególnie że zainteresowanie ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej nie słabnie, a sam zawodnik nie zamyka się na ewentualną przeprowadzkę.

Liverpool już teraz rozgląda się za potencjalnym następcą swojej gwiazdy. Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, mistrzowie Premier League ponownie zwrócili uwagę na Rodrygo, o którego starali się już podczas ostatniego letniego okienka. 24-letni Brazylijczyk ostatecznie pozostał w Realu Madryt, jednak jego sytuacja w zespole prowadzonym przez Xabiego Alonso nie uległa poprawie. Wciąż pełni rolę rezerwowego i nie zawsze może liczyć na regularne występy od pierwszej minuty, co rodzi frustrację zarówno u mierzącego 174 centymetry zawodnika.

Czas pokaże, czy 35-krotny reprezentant Brazylii zdecyduje się na opuszczenie drużyny Królewskich i spróbuje swoich sił w Premier League. Oprócz Liverpoolu sytuację piłkarza uważnie monitoruje także Manchester City, który również widzi w nim potencjalne wzmocnienie formacji ofensywnej. Niewątpliwym atutem Rodrygo jest wszechstronność – potrafi grać na obu skrzydłach, jako ofensywny pomocnik, a nawet w roli środkowego napastnika. Wartość rynkowa wychowanka Santosu jest obecnie szacowana na około 80 milionów euro.