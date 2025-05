Rodrygo na celowniku potęgi. Real Madryt żąda wielkich pieniędzy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Liverpool powalczy o Rodrygo. Musi zapłacić fortunę

Rodrygo może odejść z Realu Madryt, kiedy tylko otworzy się nadchodzące letnie okienko transferowe. Klub ze stolicy Hiszpanii jest bowiem gotowy wysłuchać ofert za brazylijskiego skrzydłowego, a ponadto sam piłkarz również poważnie rozważa zmianę otoczenia. Według najnowszych informacji mediów 24-latek czuje się niedoceniany przez sztab szkoleniowy i kibiców, będąc w cieniu trzech głównych gwiazd drużyny Królewskich – Kyliana Mbappe, Viniciusa Juniora oraz Jude’a Bellinghama.

Jeśli 33-krotny reprezentant Brazylii rzeczywiście wyląduje na liście transferowej, to najprawdopodobniej przeprowadzi się do Premier League. Angielscy giganci wykazują największe zainteresowanie Rodrygo, którego widziałby u siebie między innymi Liverpool – przekonuje brytyjski serwis „Football Insider”. Zdaniem wspomnianego portalu włodarze z Anfield Road musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni, ponieważ Real Madryt wyceniał swojego zawodnika na 100 milionów funtów.

Prawy napastnik z powodzeniem występuje w koszulce zespołu Los Blancos od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z macierzystego Santosu, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Rodrygo w barwach Realu Madryt rozegrał łącznie 267 meczów, zdobył 68 bramek i zaliczył 50 asyst. Mimo młodego wieku, bardzo utalentowany skrzydłowy dwa razy wygrywał już Ligę Mistrzów. Zdolny Brazylijczyk w obu tych kampaniach był kluczowym piłkarzem stołecznej ekipy.

Warto dodać, że 24-latka obserwują również inni angielscy potentaci. W kuluarach mówi się, iż chrapkę na ściągnięcie gwiazdora mają także Arsenal oraz Manchester City.