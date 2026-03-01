Rodrygo coraz bliżej angielskiego giganta. Na stole 70 milionów euro

19:31, 1. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Fichajes.net

Rodrygo jest celem transferowym Chelsea. Londyński klub szykuje ofertę w wysokości 70 milionów euro za skrzydłowego Realu Madryt - donosi strona Fichajes.net.

Rodrygo
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Chelsea szykuje ofertę za Rodrygo

Przyszłość Rodrygo w Realu Madryt jest gorącym tematem od wielu miesięcy. Brazylijski skrzydłowy był łączony z odejściem z ekipy Królewskich już w poprzednich okienkach transferowych. Wiele wskazuje na to, że nadchodzącego lata rozstanie obu stron może wreszcie dojść do skutku. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem dla 25-letniego zawodnika wydaje się Premier League, skąd napływa największe zainteresowanie jego osobą.

Jak informuje hiszpański serwis „Fichajes.net”, ogromną chęć sprowadzenia Brazylijczyka wykazuje Chelsea. Londyńczycy przygotowują ofertę opiewającą na 70 milionów euro. Propozycja miałaby składać się z 60 milionów euro kwoty podstawowej oraz 10 milionów euro w formie bonusów. Taka suma prawdopodobnie przekonałaby władze Realu Madryt do sprzedaży atakującego z Kraju Kawy.

37-krotny reprezentant Brazylii występuje w barwach zespołu Los Blancos od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Santiago Bernabeu za 45 milionów euro z Santosu, którego jest wychowankiem. W koszulce madryckiej drużyny rozegrał łącznie 296 spotkań, zdobył 71 bramek i zanotował 57 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 60 milionów euro. Kontrakt gwiazdora obowiązuje do 2028 roku.