Rodrygo błysnął w Lidze Mistrzów. Brazylijczyk skomentował plotki ws. swojej przyszłości

Rodrygo rozegrał udany mecz w Lidze Mistrzów w barwach Realu Madryt. - Będę dawał z siebie wszystko każdego dnia, kiedy będę nosił koszulkę Królewskich - podkreślił Brazylijczyk przed kamerami "TNT Sports.”

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo deklaruje pełne zaangażowanie w Realu

Real Madryt rozpoczął sezon 2025/26 w Lidze Mistrzów od zwycięstwa nad Olympique Marsylia (2:1. Francuski klub wyszedł na prowadzenie na Santiago Bernabeu po trafieniu Timothy’ego Weaha, lecz Królewscy odwrócili losy meczu dzięki dwóm golom Kyliana Mbappe z rzutów karnych.

W spotkaniu 63 minuty rozegrał Rodrygo, występując na lewym skrzydle. Wychowanek Santosu wywalczył jedenastkę i zebrał świetne recenzje po meczu. Letnie okno transferowe było burzliwe dla 24-letniego Brazylijczyka. Jego pozycja w drużynie Xabiego Alonso była niepewna, a w tym czasie wiele klubów Premier League wyrażało zainteresowanie skrzydłowym.

Rodrygo w rozmowie z „TNT Sports” opowiedział o spekulacjach dotyczących jego przyszłości. – Jestem do tego przyzwyczajony, ponieważ co roku mówią, że odchodzę. Podczas okna transferowego co tydzień byłem w innej drużynie. Ale byłem bardzo spokojny psychicznie i w ogóle mi to nie przeszkadzało – przyznał Brazylijczyk.

Rodrygo podkreślił również swoje przywiązanie do Realu gotowość do pełnego zaangażowania w obecnym sezonie. Cieszyłem się wakacjami i treningami, bo wiedziałem, że to właśnie w Realu będę kontynuował karierę. Wciąż jestem w domu, w miejscu, o którym zawsze marzyłem. Będę dawał z siebie wszystko każdego dnia, kiedy będę nosił koszulkę Królewskich. Wiem, że jeśli będę w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, mogę być bardzo ważny zarówno w klubie, jak i w reprezentacji – dodał. Przypomnijmy, że kontrakt Rodrygo w hiszpańskim gigancie obowiązuje do czerwca 2028 roku.